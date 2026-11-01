Boca le gana 1-0 a River en el Superclásico: el gol lo hizo Di Lollo

Boca Juniors se impone 1-0 ante River Plate al término del primer tiempo en la Bombonera. Lautaro Di Lollo marcó de cabeza a los 26 minutos y Lucas Martínez Quarta fue expulsado tras una revisión del VAR. El Xeneize busca recuperar el liderazgo de la tabla anual.
Boca le gana 1-0 a River en el Superclásico correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, disputado en la Bombonera. Al término del primer tiempo, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se impone gracias a un gol de Lautaro Di Lollo, convertido a los 26 minutos. El conjunto de Leonardo Ponzio juega con diez futbolistas desde los 10 minutos por la expulsión de Lucas Martínez Quarta.
Seguí las incidencias del partido:
3 minutos: aproximación de River
El Millonario llegó al área tras un tiro de esquina ganado por Pereyra, aunque no significó real peligro para Montero.
¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Boca dispuso el cambio de Facundo Herrera por Ayrton Costa y en River ingresó Lautaro Pereyra por Lucas Silva.
¡Final del primer tiempo!
49 minutos: amonestado Acuña en River
El Huevo tuvo un encontronazo con Paredes, como en el anterior Superclásico, y se ganó la amarilla.
45 minutos: media vuelta de Ascacibar y tapada de Beltrán
El volante de Boca recibió dentro del área, giró y sacó un remate que tapó el arquero.
44 minutos: Almada desperdició un tiro libre para River
El ex Vélez Sarsfield se hizo cargo de la ejecución, pero su remate fue defectuoso.
42 minutos: amonestado Herrera en Boca
El central cortó con falta sobre Galván y se ganó la amarilla.
40 minutos: se salvó River
Otamendi quiso despejar y la pelota dio en Montiel y el rebote pasó cerca del arco defendido por Beltrán. En el rebote del córner, Paredes remató y mandó el balón por arriba del travesaño.
33 minutos: otra llegada de Boca
Buen centro de Flores y aparición de Ascacibar, que conectó de cabeza dentro del área, pero el balón se fue por arriba del travesaño.
31 minutos: se salvó River
De contraataque, Boca puso en aprietos al visitante. Lautaro Rivero se arrojó para mandar al córner un centro rasante de Villa y evitó la llega de Flores en el segundo palo.
26 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA!
Lautaro Di Lollo cabeceó tras un tiro de esquina desde la derecha de Sebastián Villa y decretó el 1-0 en la Bombonera. Lautaro Rivero no pudo en la marca y le permitió al defensor cabecear.
19 minutos: amonestado Lautaro Di Lollo en Boca
El central recibió la amarilla por una falta sobre Ángel Correa.
12 minutos: cambio en River Plate
Ingresó Lautaro Rivero por Lucas Beltrán ante la necesidad de ocupar el hueco en la zaga central.
10 minutos: ¡EXPULSADO MARTÍNEZ QUARTA!
Nicolás Ramírez resolvió en la cabina del VAR que el zaguero cometió infracción y le mostró la roja.
9 minutos: ¡Ramírez va al VAR!
El juez revisa una falta de Martínez Quarta sobre Merentiel y la posible expulsión por cortar una ocasión manifiesta de gol.
4 minutos: primera llegada de Boca
Lozano sacó un centro punzante al corazón del área y Merentiel anticipó a Otamendi, pero Beltrán resolvió con solvencia.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Boca Juniors y River Plate ya disputan en la Bombonera una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura.
Formaciones confirmadas
Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel.
River: Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Lucas Silva, Tobías Andrada, Tomás Galván, Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán.