Emanuel Noir cantó el Himno de Concepción del Uruguay junto al Coro Municipal

Emanuel Noir interpretó el Himno de Concepción del Uruguay durante el acto cívico-militar que se desarrolla este domingo en la Plaza General Francisco Ramírez. El cantante y líder de Ke Personajes protagonizó un momento especial de la celebración, acompañado por el Coro Estable Municipal y la Banda de Música del Batallón local.

La presentación se realizó ante una multitud de vecinos, estudiantes, familias y autoridades que se acercaron a participar de los homenajes históricos de la ciudad. La interpretación reunió la voz del reconocido artista uruguayense con el acompañamiento coral e instrumental.

Bajo la dirección del maestro Juan Miguel Lacava, el Coro Estable Municipal participó de esta versión del Himno de Concepción del Uruguay, una de las expresiones musicales que representan la identidad y la historia de la comunidad.

Emanuel Noir participó de los homenajes históricos

La actuación del líder de Ke Personajes formó parte de una jornada dedicada a recordar tres acontecimientos: el 225º aniversario del nacimiento del general Justo José de Urquiza, los 200 años de la elevación de Concepción del Uruguay al rango de ciudad y el 175º aniversario del Pronunciamiento de Urquiza.

(Elonce)

El encuentro se desarrolla en la histórica Plaza Ramírez, frente a la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción, donde descansan los restos del general Urquiza. Allí se congregaron delegaciones escolares, representantes de instituciones y efectivos de distintas fuerzas armadas y de seguridad.

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La ceremonia cuenta con la presencia de la vicegobernadora Alicia Aluani y el intendente José Eduardo Lauritto. También participan los Granaderos a Caballo General San Martín, cuya llegada fue acompañada por los aplausos del público.

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Música e identidad en una celebración multitudinaria

La interpretación del Himno de la ciudad constituyó uno de los momentos destacados del programa, al reunir a un artista de proyección nacional con músicos y coreutas de Concepción del Uruguay.

Los festejos continúan con las actividades previstas y el desfile cívico-militar, que reúne a estudiantes, clubes, instituciones y fuerzas de seguridad.

Elonce transmite en vivo la celebración, con imágenes de la ceremonia y la participación de los protagonistas de esta jornada histórica.