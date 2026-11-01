Malvinas: confirmaron las audiencias por el reclamo argentino contra la explotación petrolera

El Gobierno enviará una delegación al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en Hamburgo, Alemania, para solicitar que se frene la explotación de hidrocarburos autorizada por el Reino Unido en la Cuenca Malvinas Norte. Las audiencias están previstas para el 10 y 11 de noviembre.

La representación argentina estará encabezada por Mario Oyarzábal, embajador y titular de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería. También participará la embajadora Betina Pasquali, designada como coagente.

La presentación busca obtener medidas provisionales mientras avanza el procedimiento arbitral iniciado por Argentina. El Ejecutivo sostiene que las actividades cuestionadas afectan sus derechos soberanos sobre la plataforma continental.

Cómo se desarrollarán las audiencias

El Tribunal confirmó dos jornadas de exposiciones para escuchar a las delegaciones. El 10 de noviembre, Argentina tendrá su turno entre las 10 y las 13, mientras que el Reino Unido expondrá entre las 15 y las 18.

La segunda jornada se realizará el 11 de noviembre. La delegación argentina intervendrá entre las 10.30 y las 12, y la británica lo hará desde las 17.30 hasta las 19, según el cronograma difundido.

Las audiencias serán públicas y podrán seguirse en vivo mediante el sitio oficial del organismo. Allí, ambas partes presentarán sus argumentos sobre la solicitud vinculada con los hidrocarburos en Malvinas.

Qué pidió Argentina ante el Tribunal del Mar

Semanas atrás, el Gobierno solicitó medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por parte del Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte. La Oficina del Presidente informó que el objetivo es preservar los derechos soberanos argentinos.

El comunicado también planteó que se busca evitar que las actividades autorizadas unilateralmente por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas. La solicitud forma parte del procedimiento arbitral iniciado el 28 de septiembre.

Ese proceso fue promovido conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, conocida como CONVEMAR. El Ejecutivo lo presentó como una herramienta para defender la soberanía y los recursos naturales.

El fundamento de las medidas provisionales

La petición se apoya en el artículo 290, inciso 5, de la CONVEMAR. Esa disposición permite solicitar medidas provisionales mientras se encuentra pendiente la constitución de un tribunal arbitral.

El mecanismo busca preservar los derechos de las partes o prevenir daños graves al medio marino cuando la urgencia lo requiere. Sobre esa base, Argentina reclama una intervención frente a las actividades hidrocarburíferas en Malvinas.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar es un órgano jurisdiccional independiente integrado por 21 juristas. Interviene en controversias relacionadas con la interpretación y aplicación de la convención, incluidas cuestiones sobre navegación, protección del ambiente marino y aprovechamiento de recursos.