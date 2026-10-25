Analizaron 1.300 años de historia de las Islas Malvinas y descubrieron cómo aumentó el nivel del mar

Un estudio de 1.300 años de historia de las Islas Malvinas permitió reconstruir las variaciones del nivel del mar en el Atlántico Sur y aportar nuevos datos sobre su evolución durante el siglo XX. A partir del análisis de sedimentos y microorganismos conservados en el archipiélago, un equipo internacional de científicos estimó que el océano registró un aumento promedio de 1,6 milímetros anuales durante ese período.

La investigación fue publicada en febrero de 2021 en la revista científica Journal of Geophysical Research: Oceans, bajo el título Constraining 20th-Century Sea-Level Rise in the South Atlantic Ocean. Sus resultados contribuyeron a mejorar las estimaciones sobre los cambios del nivel del mar en una región donde existen pocos registros históricos prolongados.

El trabajo permitió recuperar información ambiental acumulada durante aproximadamente trece siglos. Para lograrlo, los investigadores estudiaron un núcleo de sedimentos de apenas 90 centímetros de profundidad, extraído de una zona costera de las Malvinas, cuyas capas conservaron evidencias de antiguas condiciones oceánicas.

El hallazgo en las Islas Malvinas que permitió estudiar el océano

Los científicos desarrollaron parte de la investigación en Swan Inlet, una marisma ubicada en la isla Soledad. Estos ambientes costeros se caracterizan por acumular sedimentos durante largos períodos y conservar restos de organismos que permiten reconstruir las condiciones ambientales del pasado.

En este caso, el equipo recuperó un registro sedimentario que abarcaba aproximadamente 1.300 años. Cada capa representaba una etapa diferente de acumulación de materiales y ofrecía información sobre la relación entre la superficie terrestre y las mareas.

Para determinar la antigüedad de los depósitos, los especialistas utilizaron técnicas de datación mediante carbono 14 y cesio 137. Estos procedimientos permitieron establecer una cronología y relacionar las distintas profundidades con períodos históricos específicos.

Cómo reconstruyeron 1.300 años de cambios en el nivel del mar

Uno de los elementos fundamentales del estudio fueron las diatomeas, microorganismos que habitan ambientes acuáticos y cuya distribución depende de determinadas condiciones ambientales, incluida la frecuencia con que una superficie queda cubierta por las mareas.

Al identificar las especies presentes en cada capa de sedimentos, los investigadores pudieron estimar la posición relativa del nivel del mar en distintos momentos del pasado. La combinación de estos datos con las técnicas de datación permitió reconstruir una extensa secuencia temporal.

Este procedimiento resultó especialmente importante porque las mediciones instrumentales del nivel del mar comenzaron mucho después del período estudiado. Los registros naturales permiten ampliar el conocimiento sobre épocas en las que todavía no existían estaciones mareográficas ni observaciones satelitales.

Cuánto aumentó el nivel del mar en el Atlántico Sur

Uno de los principales resultados fue la estimación de un aumento del nivel del mar de 1,6 milímetros por año durante el siglo XX. Los científicos establecieron un intervalo probable de entre 1,1 y 2,2 milímetros anuales, que refleja la incertidumbre asociada con la reconstrucción.

Para obtener esa estimación, combinaron los datos recuperados en las Islas Malvinas con mediciones históricas y registros mareográficos de Dakar, en Senegal. Esta integración permitió ampliar la información disponible sobre una extensa región oceánica.

El estudio también sugirió que el incremento del nivel del mar en el Atlántico Sur pudo haber superado en aproximadamente 0,3 milímetros anuales al promedio mundial. Sin embargo, los investigadores aclararon que la incertidumbre era demasiado elevada para confirmar una diferencia estadísticamente significativa.

Qué factores explican el aumento del nivel del mar

La investigación examinó distintos procesos físicos que intervienen en las variaciones oceánicas. Uno de ellos es la expansión térmica: cuando el agua del mar aumenta su temperatura, se expande y contribuye a elevar su nivel.

Otro factor relevante es el derretimiento de glaciares y la pérdida de masa de grandes capas de hielo. El agua incorporada a los océanos modifica su volumen, aunque los efectos no se distribuyen de manera uniforme entre las distintas regiones del planeta.

Los especialistas también consideraron las modificaciones gravitacionales, los efectos de la rotación terrestre y las deformaciones de la corteza asociadas con la redistribución de hielo y agua. Estos procesos ayudan a explicar por qué el nivel del mar puede variar de manera diferente según la ubicación geográfica.

Qué significa el descubrimiento para las Islas Malvinas

Los resultados no demuestran que las Islas Malvinas se estén hundiendo ni que el archipiélago vaya a desaparecer bajo el agua. La investigación utilizó información obtenida en su territorio para mejorar una estimación regional del comportamiento del Atlántico Sur.

De hecho, los científicos incorporaron estimaciones sobre el movimiento vertical del terreno para diferenciar los cambios de altura de la superficie terrestre de las variaciones del océano. Esta distinción resulta fundamental para interpretar correctamente los registros sedimentarios.

Tampoco puede afirmarse que las aguas que rodean específicamente a las Malvinas hayan aumentado exactamente 1,6 milímetros anuales. Esa cifra corresponde a una reconstrucción regional, elaborada mediante la combinación de distintas fuentes de información.

La importancia de estudiar registros naturales antiguos

El principal aporte del trabajo consiste en ampliar el conocimiento sobre la evolución histórica del nivel del mar en una región con escasas observaciones instrumentales. Los sedimentos conservados durante siglos funcionan como archivos naturales capaces de aportar datos sobre transformaciones ambientales.

La investigación también demuestra la utilidad de combinar registros geológicos, organismos microscópicos y mediciones modernas para estudiar procesos que se desarrollan durante períodos prolongados.

Así, una muestra de apenas 90 centímetros extraída de las Islas Malvinas permitió reconstruir aproximadamente 1.300 años de historia ambiental y contribuir a comprender cómo cambió el Atlántico Sur mucho antes de que comenzaran las observaciones satelitales.