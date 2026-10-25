Reino Unido advirtió que tiene 1.000 días para prepararse ante una posible guerra con Rusia

El Reino Unido lanzó una advertencia sobre la posibilidad de un futuro enfrentamiento militar con Rusia y aseguró que dispone de poco más de 1.000 días para prepararse ante un escenario de guerra. El ministro de Defensa británico, Wes Streeting, sostuvo que el fortalecimiento de las fuerzas rusas podría representar una amenaza para su país y otros aliados europeos hacia 2030.

La advertencia fue publicada en un artículo del diario británico The Telegraph, en el que el funcionario planteó la necesidad de acelerar los preparativos militares y reforzar las capacidades defensivas del Reino Unido. Según su evaluación, el desafío no se limita a una eventual guerra convencional, sino que también incluye ciberataques, sabotajes y otras acciones destinadas a afectar la seguridad nacional.

Wes Streeting

“Para el 2030, la magnitud de sus fuerzas y su economía de guerra podrían situarlos en condiciones de atacarnos”, advirtió Streeting. En ese contexto, afirmó que el país tiene poco más de mil días para completar su preparación junto con sus aliados.

La advertencia sobre Rusia y el riesgo de una guerra

El ministro británico señaló que el escenario internacional cambió por la capacidad militar que Rusia podría desarrollar en los próximos años. En su análisis, la expansión de sus fuerzas y el sostenimiento de una economía orientada a la guerra podrían modificar el equilibrio de seguridad en Europa.

Streeting sostuvo que los adversarios del Reino Unido deben considerar las consecuencias de una agresión, pero remarcó que el país también tiene que estar preparado para responder si la disuasión no resulta suficiente.

“Nuestros adversarios se lo deben pensar dos veces antes de atacarnos. Y si no lo conseguimos, debemos asegurarnos que el Reino Unido esté listo para la guerra”, expresó.

La advertencia no significa que exista una fecha confirmada para un ataque ruso ni que un enfrentamiento sea inevitable. Se trata de una evaluación del funcionario británico sobre los riesgos que podrían presentarse hacia el final de la década y de un llamado a acelerar la preparación militar.

Más presupuesto militar y cooperación con la OTAN

Frente a ese escenario, Streeting defendió el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas británicas y el incremento de los recursos destinados a Defensa. Según explicó, el objetivo es mejorar el equipamiento, la disponibilidad de personal y la capacidad operativa de las fuerzas terrestres, navales y aéreas.

El ministro también destacó la importancia de profundizar la cooperación con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y Estados Unidos. La estrategia apunta a reforzar la capacidad de respuesta conjunta frente a una posible agresión y aumentar el poder de disuasión ante Moscú.

Además de la amenaza de una confrontación convencional, el funcionario mencionó el terrorismo patrocinado por Estados, los sabotajes y las operaciones que puedan interrumpir servicios esenciales o generar temor entre la población.

El Reino Unido también pidió prepararse para emergencias

La advertencia militar estuvo acompañada por recomendaciones dirigidas a la población británica. El Gobierno promovió medidas de preparación para eventuales situaciones de emergencia, incluidas interrupciones de servicios y comunicaciones provocadas por ciberataques, desastres naturales u otras acciones hostiles.

Entre las recomendaciones se encuentra disponer de agua potable, alimentos no perecederos y elementos de primeros auxilios para afrontar al menos tres días sin acceso normal a determinados servicios.

El planteo refleja una preocupación que va más allá de la posibilidad de un enfrentamiento militar directo. Para las autoridades británicas, la preparación también debe contemplar la capacidad de hogares, empresas e instituciones para responder ante incidentes que afecten la vida cotidiana.

Malvinas: el otro frente de tensión para Londres

Las declaraciones de Streeting sobre Rusia se conocieron semanas después de otro episodio que generó tensión entre el Reino Unido y la Argentina: sus afirmaciones sobre la capacidad militar británica para defender las islas Malvinas.

En septiembre, el funcionario había asegurado que Londres estaba preparado para defender el archipiélago y había cuestionado la capacidad argentina para tomarlo por la fuerza. Sus declaraciones reavivaron las diferencias entre ambos países por la soberanía de las islas.

La posición argentina sostiene que las Malvinas, las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos circundantes, forman parte de su territorio y que la disputa debe resolverse mediante negociaciones. El Reino Unido, por su parte, mantiene el control del archipiélago.

Aunque ambos asuntos involucran la política de Defensa británica, las advertencias sobre Rusia y las declaraciones sobre Malvinas corresponden a escenarios diferentes. El plazo de 1.000 días mencionado por Streeting está vinculado con la evaluación de la amenaza rusa y la preparación del Reino Unido junto con sus aliados.

En ese marco, Londres busca reforzar sus capacidades militares ante un panorama internacional que considera cada vez más exigente, con especial atención al crecimiento de las fuerzas rusas y a los riesgos de seguridad que podrían afectar a Europa durante los próximos años.