Brasil: Lula y Bolsonaro cruzaron acusaciones sobre la Argentina en el último debate presidencial

La situación económica de la Argentina fue uno de los ejes del último debate presidencial en Brasil, donde Lula da Silva y Flávio Bolsonaro intercambiaron acusaciones sobre pobreza, inflación y gasto público. Ambos recurrieron al caso argentino para cuestionar las posiciones de su adversario.

El encuentro fue organizado por TV Globo este viernes, antes del balotaje del domingo 25 de octubre. Además de las referencias al país vecino, los candidatos discutieron sobre impuestos, obras públicas, endeudamiento y poder adquisitivo.

El presidente brasileño cuestionó las políticas de Javier Milei, mientras que el senador atribuyó los problemas argentinos a los gobiernos que precedieron al actual mandatario. Las intervenciones expresaron interpretaciones contrapuestas sobre las causas de la situación económica.

Las referencias a Milei y la respuesta sobre el kirchnerismo

Durante uno de los intercambios, Lula le preguntó a su rival si había adoptado la “motosierra” de Milei. El mandatario sostuvo que las medidas aplicadas en la Argentina habían provocado un deterioro social y utilizó ese argumento para cuestionar la orientación económica del opositor.

En ese tramo, afirmó que “la pobreza llegó al 40% en Argentina” y sostuvo que “la gente come carne de burro”. Ambas expresiones formaron parte de sus críticas al Gobierno argentino.

Flávio Bolsonaro respondió que “la izquierda gobernó durante 20 años y destruyó” al país. Según su planteo, Milei recibió una economía al borde de la hiperinflación y las responsabilidades debían buscarse en las administraciones anteriores.

Gasto público, inflación y comparaciones con Cristina Kirchner

El candidato opositor también comparó a Lula con Cristina Fernández de Kirchner. Acusó a ambos dirigentes de promover una expansión del gasto público y la emisión monetaria que, según su interpretación, derivó en inflación y pérdida del poder de compra.

Bolsonaro preguntó si el presidente pretendía repetir en Brasil lo que, a su entender, ocurrió durante los gobiernos kirchneristas. También atribuyó a la exmandataria argentina responsabilidad por los niveles de pobreza y utilizó esa comparación para cuestionar al Partido de los Trabajadores.

Lula sobre Flávio Bolsonaro e Milei: “Na argentina o povo tá comendo carne de burro e você disse que queria um governo igual do Milei”. #LulaNaGlobo https://t.co/2xh6mOChhU — QG do POP (@QGdoPOP) October 24, 2026

La discusión se trasladó luego a la gestión brasileña. El senador acusó al Gobierno de aumentar la presión tributaria, agravar el endeudamiento de las familias y mantener proyectos de infraestructura paralizados. “Brasil volvió a ser un gran cementerio de obras”, afirmó.

Obras públicas, política exterior y un pedido de disculpas

El presidente defendió las inversiones de su gestión en rutas, puertos y aeropuertos, y respondió: “Bolsonaro no sabe lo que es el hambre”. También sostuvo que su adversario concentra sus cuestionamientos en los impuestos sin atender suficientemente los problemas sociales.

En otro momento, el senador se refirió al mandatario como “nueve dedos”, en alusión al accidente laboral que sufrió cuando era joven. Después del reclamo de respeto hacia los trabajadores que atraviesan accidentes, el candidato opositor ofreció disculpas.

El debate incluyó, además, las tasas de interés y la relación con Estados Unidos. El mandatario cuestionó la cercanía de su rival con Donald Trump, mientras que el senador responsabilizó al Gobierno por la pérdida de poder adquisitivo. La segunda vuelta presidencial de Brasil se disputará este domingo.