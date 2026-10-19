Lula y Flávio Bolsonaro cruzaron acusaciones en el debate de cara al balotaje

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro protagonizaron este domingo un debate televisivo marcado por acusaciones cruzadas de corrupción, presuntos vínculos con organizaciones criminales y cuestionamientos a sus entornos familiares. El encuentro se realizó en São Paulo, organizado por la cadena Band, a una semana de la segunda vuelta presidencial prevista para el 25 de octubre.

Fue el primer enfrentamiento directo entre ambos candidatos, luego de que evitaran coincidir en los debates de la primera vuelta. Lula buscará su reelección frente al hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en una contienda electoral marcada por la polarización política.

Durante el intercambio, Lula acusó a su adversario de mantener vínculos con sectores relacionados con las milicias brasileñas y aseguró que quería mantenerse alejado de los “milicianos”. Flávio Bolsonaro respondió con cuestionamientos al historial judicial del Partido de los Trabajadores (PT) y exhibió la expresión “corruPTo”, con las letras de la fuerza política destacadas.

Acusaciones de corrupción y cuestionamientos familiares

El senador también apuntó contra Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha, hijo del presidente brasileño, y mencionó sus presuntos vínculos con personas investigadas por la Justicia. Entre ellas, citó a Roberta Luchsinger, señalada por sus relaciones con el entorno familiar del mandatario.

Lula rechazó los cuestionamientos, sostuvo que la situación de Luchsinger correspondía a una investigación de la Policía Federal y defendió que su hijo prestara declaración ante las autoridades.

Otro de los cruces estuvo relacionado con el empresario Daniel Vorcaro, expropietario del Banco Master, y las controversias por el financiamiento de una película sobre Jair Bolsonaro.

La polémica por una película sobre Jair Bolsonaro

Lula reclamó explicaciones sobre una presunta solicitud de 134 millones de reales para financiar la película Dark Horse, centrada en la figura del expresidente brasileño.

Flávio Bolsonaro defendió el proyecto cinematográfico, aunque el intercambio derivó en nuevas acusaciones sobre las relaciones de ambos espacios políticos con empresarios investigados.

El mandatario también cuestionó al diputado Eduardo Bolsonaro, hermano de su adversario, a quien acusó de conspirar contra Brasil desde Estados Unidos. Durante el enfrentamiento, Lula afirmó que Flávio “miente más que su padre”, en referencia a Jair Bolsonaro.

Seguridad y lucha contra el crimen organizado

La seguridad pública fue otro de los principales temas del debate. Flávio Bolsonaro prometió que, si llega a la Presidencia, impulsará la clasificación del Primer Comando de la Capital (PCC), el Comando Vermelho y las milicias como organizaciones narcoterroristas.

El candidato del Partido Liberal aseguró que pretende recuperar los territorios urbanos y los establecimientos penitenciarios controlados por organizaciones delictivas, además de endurecer la respuesta estatal frente al crimen organizado.

Por su parte, Lula defendió una mayor participación del Gobierno federal en las políticas de seguridad y cuestionó la resistencia de sectores opositores a una reforma constitucional destinada a ampliar las competencias nacionales en esa materia.

El presidente sostuvo que los estados brasileños habían fracasado en el combate contra la inseguridad y reivindicó su propuesta para fortalecer la coordinación federal.

Brasil se prepara para el balotaje del 25 de octubre

El debate se desarrolló después de una primera vuelta electoral en la que Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos, frente al 45,16% conseguido por Lula da Silva.

El candidato opositor busca suceder al actual mandatario y mantener la influencia política de su padre, Jair Bolsonaro. En tanto, el dirigente del Partido de los Trabajadores aspira a conseguir un nuevo mandato presidencial.

La campaña ingresó en su última semana con otro enfrentamiento televisivo previsto para el viernes 23 de octubre, organizado por TV Globo, antes de la votación definitiva del domingo 25. (Fuente: Agencia Noticias Argentinas)