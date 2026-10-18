Se registraron más de 4.500 muertos en el Congo por un brote de ébola

Más de 4500 muertos en el Congo por un brote de ébola

La epidemia de ébola que afecta a la República Democrática del Congo se extendió a una octava provincia y ya dejó más de 4.500 muertos, de acuerdo con las cifras difundidas por las autoridades sanitarias. El avance del brote genera preocupación por la aparición de contagios en zonas fronterizas y las dificultades para contener la transmisión.

El Instituto Nacional de Investigación Biomédica del país confirmó dos casos en la provincia de Ubangi del Norte, ubicada en el norte del territorio y limítrofe con la República Centroafricana. Uno de los pacientes falleció.

Según el informe epidemiológico correspondiente al 16 de octubre, el acumulado llegó a 9.415 contagios y 4.536 muertes desde que se declaró el brote en mayo. En las 24 horas previas al reporte se registraron 67 nuevos casos y 26 fallecimientos.

Cuáles son las ocho provincias afectadas por el ébola

Con la incorporación de Ubangi del Norte, la epidemia alcanza a ocho provincias de la República Democrática del Congo: Kivu del Norte, Ituri, Alto Uele, Tshopo, Kivu del Sur, Bajo Uele, Ubangi del Sur y Ubangi del Norte.

El epicentro continúa ubicado en el este del país, particularmente en Ituri. Esa provincia concentró 44 de los 67 nuevos contagios incluidos en el último informe disponible.

La expansión hacia Ubangi del Norte encendió las alertas por su cercanía con la República Centroafricana y las dificultades para controlar el movimiento de personas entre las regiones afectadas. La detección de casos en nuevas zonas obliga a reforzar la vigilancia epidemiológica y el seguimiento de los contactos.

El brote también preocupa por su posible expansión internacional

La epidemia representa un desafío sanitario que trasciende las fronteras congoleñas. El reporte indica que también se registraron contagios en Uganda y Kenia, lo que llevó a fortalecer los controles y la vigilancia en distintos países de África central y oriental.

Las autoridades sanitarias mantienen tareas para identificar nuevos casos, rastrear contactos y brindar atención a los pacientes. La coordinación entre los países de la región es considerada clave para reducir el riesgo de que el virus continúe extendiéndose.

A las dificultades sanitarias se suman los problemas de infraestructura, los desplazamientos de población y los conflictos armados que afectan a distintas zonas del Congo, factores que complican la respuesta ante la emergencia.

Qué se sabe de la variante de ébola que provoca el brote

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el brote está causado por el virus de Bundibugyo, una de las variantes del ébola. Según la información citada en el reporte, no existen vacunas ni tratamientos específicos aprobados para esta variante.

La enfermedad puede provocar cuadros graves y requiere una respuesta rápida para detectar los casos, aislar a los pacientes y reducir las posibilidades de transmisión. Por eso, las autoridades mantienen la vigilancia en las comunidades afectadas y buscan evitar que el brote llegue a nuevas regiones.

Con más de 4.500 fallecimientos contabilizados, la epidemia se convirtió, según el informe difundido, en la más mortífera registrada hasta ahora en la República Democrática del Congo. La expansión territorial y la cantidad de casos mantienen la preocupación de las autoridades sanitarias.