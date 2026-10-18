Una avalancha arrastró a siete montañistas en Chile: tres murieron y hay una argentina entre los afectados

Una avalancha en Chile provocó la muerte de al menos tres personas y dejó otras cuatro heridas en las inmediaciones del centro de esquí Portillo, ubicado en la comuna de Los Andes, región de Valparaíso. El desprendimiento de nieve sorprendió a siete montañistas que realizaban una excursión por un sector no habilitado, próximo a la Laguna del Inca.

El episodio ocurrió el sábado 17 de octubre, alrededor de las 14:45, cuando los excursionistas ascendían hacia la cima del cerro Los Tres Hermanos. Según informó Carabineros, una masa de nieve se desprendió de la montaña y arrastró a los integrantes del grupo hasta el interior de la laguna, lo que desencadenó un importante operativo de emergencia.

De acuerdo con la información difundida por La Nación, entre las personas afectadas se encuentra una mujer de nacionalidad argentina, mientras que los demás excursionistas serían chilenos. Hasta el momento, no se precisó públicamente su identidad ni su estado de salud.

(La Nación)

Tres fallecidos y un importante operativo de rescate

Tras el desprendimiento, equipos especializados iniciaron tareas de búsqueda y rescate en las aguas de la Laguna del Inca. Durante las primeras intervenciones, lograron recuperar los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer, mientras que una tercera víctima permanecía sumergida.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) confirmó posteriormente el saldo de tres personas fallecidas y cuatro lesionadas, luego de las verificaciones realizadas por los organismos desplegados en el lugar.

"Tras la consolidación de las labores de búsqueda, rescate y verificación por parte de los organismos técnicos desplegados en terreno, se informa de tres personas fallecidas y cuatro lesionadas", indicó el organismo chileno mediante un comunicado oficial.

🔴 Actualizado Avalancha deja 3 montañistas fallecidos, 2 lesionados graves y 3 leves en el sector Laguna del Inca en Portillo cercano al Hotel Portillo en Los Andes, se mantiene los trabajos de rescate por Bomberos, Samu y Carabineros @biobio @chile_accidente @_catalinacm https://t.co/nnht74bv0Z — IEC-180 CONTROL STGO (@fdo2000) October 17, 2026

Una argentina entre las personas afectadas

Según publicó el medio local Los Andes, una ciudadana argentina formaba parte del grupo alcanzado por la avalancha. Sin embargo, la información difundida inicialmente no permitió establecer si se encontraba entre las víctimas fatales o las personas heridas.

De los cuatro sobrevivientes lesionados, dos fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios de Los Andes para recibir atención médica. Los restantes también fueron asistidos por los equipos de emergencia que participaron del procedimiento.

En el operativo intervinieron Bomberos, Carabineros, una brigada aeropolicial, el Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), personal del Sistema Integrado Cristo Redentor, trabajadores del Hotel Portillo y representantes regionales de Senapred.

Advirtieron que el sector no estaba habilitado

Desde el centro de esquí Portillo aclararon que el accidente ocurrió fuera de las pistas habilitadas para la práctica deportiva. Además, remarcaron que existen advertencias sobre los riesgos de ingresar a sectores restringidos.

"Las actividades de montañismo deben realizarse de manera responsable y respetando las instrucciones y restricciones de seguridad", expresaron desde el establecimiento, que cuenta con señalización sobre el peligro de muerte en determinadas zonas.

También señalaron que ingresar a lugares prohibidos implica exponerse a situaciones graves y comprometer la seguridad de los rescatistas que deben intervenir ante una emergencia.

Los excursionistas habrían ignorado advertencias

El alcalde de Los Andes, Manuel Rivera, aseguró que los montañistas no estaban registrados en el centro de esquí y que tampoco contaban con los permisos necesarios para realizar el recorrido.

"El jefe de seguridad del hotel le dijo al jefe de esa excursión que venía de Santiago que no pasara", manifestó Rivera. Explicó que la advertencia estaba relacionada con el horario y la acumulación de nieve registrada durante la última semana.

Por su parte, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, describió a los afectados como "turistas de paso" y sostuvo que habían recibido recomendaciones para evitar el sector. "No sabemos si tenían experiencia o no", reconoció.

Difundieron imágenes del rescate en la Laguna del Inca

Carabineros de Valparaíso difundió registros audiovisuales de las tareas realizadas en la zona del accidente. También circularon imágenes en redes sociales que mostraban a excursionistas atrapados en las aguas heladas de la laguna.

La tragedia volvió a poner en evidencia los riesgos de realizar actividades de montaña fuera de los circuitos autorizados, especialmente después de nevadas que pueden incrementar la inestabilidad del terreno.

Las autoridades chilenas insistieron en la importancia de respetar las restricciones de acceso y las recomendaciones de seguridad para prevenir nuevos accidentes en sectores de alta montaña.