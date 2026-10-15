Tragedia en Pakistán: murieron 27 estudiantes y un profesor al caer el techo de una escuela

Al menos 27 estudiantes y un profesor murieron este jueves tras el derrumbe del techo de una escuela privada en Pakistán. El hecho ocurrió en Dir Colony, un barrio de Peshawar, capital de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, en el noroeste del país.

El colapso dejó además más de 30 personas heridas, seis de ellas en estado crítico. Los equipos de emergencia continuaban trabajando ante la posibilidad de que hubiera más víctimas atrapadas bajo los restos del edificio.

Según publicó Infobae, el portavoz de Rescue 1122, Bilal Ahmad Faizi, explicó que un techo cayó sobre otro y aplastó el aula inferior. Allí se encontraban los estudiantes que quedaron atrapados.

La búsqueda dentro del establecimiento

“Cuando los equipos de respuesta de emergencia de Rescue 1122 llegaron al lugar, encontraron que un techo se había derrumbado sobre otro”, relató Faizi. El funcionario señaló que esa caída provocó la destrucción del salón ubicado debajo.

Las autoridades desplegaron 16 ambulancias, dos vehículos de respuesta ante desastres y más de 60 rescatistas. Los equipos retiraron tierra, escombros y fragmentos de la estructura para acceder a los sectores afectados.

Decenas de vecinos se acercaron a colaborar con las tareas. “Existe la preocupación de que aún haya más niños atrapados bajo los escombros”, advirtió el portavoz del servicio de emergencias de Pakistán.

Heridos y mensajes de las autoridades

Asim Khan, responsable del hospital Lady Reading de Peshawar, confirmó a la agencia AFP que había más de 30 heridos. Seis pacientes se encontraban en estado crítico, según el balance difundido durante el operativo.

El primer ministro, Shehbaz Sharif, expresó su “profundo pesar y tristeza por la pérdida de vidas valiosas”. Mediante un comunicado, transmitió sus condolencias a las familias de las víctimas.

🇵🇰 ÚLTIMA HORA: Al menos 27 niños y un profesor muertos tras el derrumbe del techo de una escuela en Pakistán. https://t.co/8L0pXVMfUa — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 15, 2026

El presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, calificó el derrumbe como una “tragedia desgarradora”. “En estos momentos de dolor, toda la nación comparte la tristeza de las familias afectadas”, manifestó.

Todavía no determinaron las causas

Al momento de la información difundida, las autoridades no habían establecido qué provocó el desplome. Tampoco se había precisado cuántas personas estaban dentro del colegio cuando se produjo el derrumbe.

Sher Ahmed, un residente de la zona, cuestionó la calidad de los materiales y reclamó una investigación exhaustiva. Su señalamiento constituye un testimonio vecinal y no una conclusión técnica sobre el estado del edificio.

El episodio se suma a otros derrumbes con víctimas en Pakistán. En junio, más de una docena de niños murieron al caer el techo de un centro de tutorías en Lahore; en 2025, el colapso de un edificio de cinco plantas en Karachi dejó 27 muertos y diez heridos.