Tragedia en el Ganges: India confirmó la muerte de 13 niños en un naufragio

Trece niños murieron en India después de que una embarcación volcara en el río Ganges, en el distrito de Vaishali, estado de Bihar. El hecho ocurrió el martes 13 de octubre y otras siete personas fueron rescatadas con vida y trasladadas a un hospital.

Según informó la magistrada distrital Varsha Singh, todos los menores fallecidos tenían menos de 15 años. El vuelco se produjo alrededor de las 20.30, hora local, mientras realizaban una travesía por el río.

De acuerdo con la información difundida, los niños se dirigían a una celebración con un banquete, a pocos kilómetros del lugar de partida. Las circunstancias que provocaron el naufragio no fueron precisadas.

El rescate de los sobrevivientes

En el operativo participaron integrantes de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres, conocida por sus siglas NDRF. Vecinos de la zona también colaboraron para auxiliar a quienes habían caído al agua.

Las siete personas rescatadas fueron trasladadas a Patna, ciudad situada a menos de 50 kilómetros al sur, sobre la otra margen del Ganges. Allí quedaron hospitalizadas para recibir atención médica.

El balance informado por las autoridades distritales fue de 13 menores fallecidos. Sin embargo, posteriormente un dirigente opositor difundió cifras diferentes sobre la cantidad de víctimas y sobrevivientes.

Las condolencias y la asistencia económica

El primer ministro de India, Narendra Modi, expresó públicamente su pesar por lo ocurrido. “La pérdida de vidas en el naufragio de un barco en Vaishali, Bihar, es profundamente dolorosa”, manifestó.

Modi anunció una compensación de 200.000 rupias para el familiar más cercano de cada persona fallecida. También comunicó que los heridos recibirán una ayuda de 50.000 rupias.

Por su parte, el ministro principal de Bihar, Samrat Choudhary, anunció una asistencia de 400.000 rupias para las familias de las víctimas. Ambas medidas fueron comunicadas después del naufragio.