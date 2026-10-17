Un hombre de 48 años murió tras atragantarse con comida mientras cenaba en Córdoba

La víctima sufrió una obstrucción de las vías respiratorias mientras comía en su vivienda de Río Segundo, Córdoba. Policías intentaron asistirlo y fue trasladado a un hospital, donde confirmaron su fallecimiento.
Un hombre de 48 años murió tras atragantarse con comida mientras cenaba en su vivienda de la localidad de Río Segundo, provincia de Córdoba. El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado y, pese a la intervención de efectivos policiales y su posterior traslado a un centro de salud, no lograron salvarle la vida.
El episodio se registró en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Yaciretá-Apipé y San Luis. Según informaron medios locales, la víctima sufrió una obstrucción de las vías respiratorias provocada por un alimento, lo que le impidió respirar con normalidad.
Personal policial acudió a la vivienda tras recibir el aviso de emergencia. Al llegar, los efectivos encontraron al hombre con graves dificultades respiratorias y comenzaron a practicarle maniobras de primeros auxilios mientras aguardaban la llegada del servicio médico.
Intentaron reanimarlo, pero falleció en el hospital
De acuerdo con la información difundida por El Doce, los uniformados realizaron maniobras para intentar asistir a la víctima ante la obstrucción de sus vías respiratorias.
Posteriormente, el hombre fue trasladado al hospital local, donde los profesionales de salud constataron su fallecimiento. Según se informó, la muerte se produjo como consecuencia de la obstrucción de la tráquea provocada por el alimento.
Investigan las circunstancias del fallecimiento
Tras confirmarse el deceso, tomó intervención la Fiscalía de Fuero Múltiple de Río Segundo, a cargo de Patricia Baulies. La investigación quedó en manos de la Justicia, que deberá establecer las circunstancias en las que se produjo el episodio.