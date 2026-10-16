México: detectaron una ameba “comecerebros” en seis lagos y prohibieron el contacto con el agua

Seis lagos artificiales de Mérida, en México, quedaron restringidos al contacto con el agua después de que se detectara la presencia de la ameba Naegleria. La medida busca prevenir infecciones mientras se realizan tareas de saneamiento y nuevos controles.

La vigilancia se amplió después de la muerte de un instructor de esquí acuático de 34 años, ocurrida en septiembre. El hombre había trabajado en el lago de Plaza La Isla, donde se confirmó la presencia de Naegleria fowleri, conocida como ameba “comecerebros”.

Según informó el Gobierno de Yucatán, se analizaron nueve lagos artificiales: seis dieron positivo a Naegleria y tres no. Las autoridades aclararon que los parques y zoológicos que albergan esos espacios permanecen abiertos.

Cuáles son los lagos alcanzados

La suspensión comprende el lago de Plaza La Isla y los lagos oriente y principal del complejo Cabo Norte. También alcanza a los del Zoológico del Centenario, el Gran Parque La Plancha y el Parque Ecológico del Poniente.

En esos sectores se dispuso la colocación de barreras y avisos para impedir el contacto con el agua. La restricción no implica el cierre completo de los predios recreativos de esta ciudad de México.

Los análisis no detectaron la ameba en el lago central de Cabo Norte, el Acuaparque ni el lago del Zoológico Animaya. El comunicado precisó que los cuerpos de agua evaluados tienen fines ornamentales y no están destinados a la natación.

Cómo puede producirse la infección

Naegleria fowleri es una ameba, no una bacteria. Habita naturalmente en agua dulce templada y puede causar meningoencefalitis amebiana primaria, una infección cerebral poco frecuente, pero de elevada mortalidad.

El riesgo aparece cuando el agua que contiene el microorganismo ingresa por la nariz. Desde allí, la ameba puede alcanzar el cerebro, según explican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

La infección no se transmite de persona a persona ni se contrae por beber agua contaminada. La detección ambiental del microorganismo tampoco equivale, por sí sola, a la aparición de nuevos casos entre la población.

El seguimiento después del caso de septiembre

Tras el fallecimiento del instructor, las autoridades sanitarias de México mantuvieron bajo vigilancia a 361 personas que habían estado en contacto con el agua de Plaza La Isla. El seguimiento terminó el 4 de octubre sin que se registraran nuevas infecciones.

Los responsables de los lagos deberán completar el saneamiento con asesoramiento de especialistas de la Universidad Autónoma de Yucatán y del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados. La habilitación dependerá del cumplimiento de las condiciones sanitarias y de los resultados de laboratorio.

La vigilancia continuará en otros cuerpos de agua artificiales. Mientras tanto, las autoridades mantienen la prohibición de contacto en los seis lagos afectados, aunque el público puede seguir visitando los parques y zoológicos donde se encuentran.