El hambre afecta a más de 260 millones de personas en el mundo

Nigeria y la República Democrática del Congo encabezan la lista de los 47 países de todo el mundo que sufren la falta de alimentos. Hay 266 millones de personas afectadas.
El nuevo “Mapa de las 10 principales emergencias alimentarias mundiales de 2026”, presentado por Acción contra el Hambre en el marco del Día Mundial de la Alimentación, que se celebra cada 16 de octubre, recuerda con cifras impactantes el padecimiento de la falta de alimentos.
El panorama mundial es desolador: en la última década, el número de personas que sufren inseguridad alimentaria aguda se ha duplicado, y este flagelo afecta a unos 266 millones de personas en 47 países y territorios. “Estas son cifras alarmantes que plantean interrogantes y nos instan a actuar. El hecho de que se hayan duplicado en una década significa que este fenómeno se está agudizando y, sin duda, se está concentrando cada vez más. Las principales causas siguen siendo los conflictos y la violencia, pero también hay otras causas, como los desastres climáticos, factores que provocan desplazamientos masivos dentro de estos países, lo que obviamente implica la pérdida de medios de subsistencia, la pérdida de todos los bienes y una exposición a una fragilidad extrema”, declaró Simone Garroni, director de la ONG, a los medios vaticanos.
El hambre como arma de guerra
La guerra sigue siendo la principal causa de la pobreza. Entre las crisis que han registrado los mayores aumentos en el número de personas afectadas se encuentran Myanmar (+2,3 millones), la República Democrática del Congo (+2,1 millones), Afganistán (+1,6 millones) y Yemen (+1,4 millones).
En total, hay 17,97 millones de desplazados internos, pero el desplazamiento no es solo consecuencia del hambre. Perder la casa, tierras, ganado, empleos y el acceso a los mercados suele significar perder la capacidad de producir o comprar alimentos, lo que empuja a las familias a niveles aún más graves de inseguridad alimentaria.
“Lamentablemente -confirmó Garroni-, en muchos contextos, el hambre se utiliza como arma de guerra. En 2018, Acción contra el Hambre fue una de las principales organizaciones que promovieron la Resolución 24-17 de la ONU, que prohíbe el uso del hambre como arma contra la población civil. Sin embargo, observamos en muchos escenarios actuales que la destrucción de los sistemas alimentarios, los medios de subsistencia, las fuentes de acceso al agua y las infraestructuras es, lamentablemente, una práctica bárbara y despiadada que se está extendiendo”.
Operadores en el punto de mira
Sin embargo, el dato más alarmante se refiere a la extrema polarización de esta crisis. El hambre no se distribuye de manera uniforme, sino que se concentra ferozmente: 177 millones de personas -aproximadamente dos tercios del total mundial- se encuentran en tan solo diez países. Encabezando esta lista negra se encuentran Nigeria, la República Democrática del Congo y Sudán. Solo los dos primeros suman 82,9 millones de personas en situación de crisis, lo que equivale al 31,2% del total mundial, un fuerte aumento con respecto al 28,1% del año anterior. Sudán del Sur aparece en el mapa por primera vez, con 7,8 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria y necesitadas de asistencia humanitaria. Sin embargo, esta asistencia no puede garantizarse debido al alto riesgo y peligro que corren las vidas de los operadores de las ONG o asociaciones que trabajan sobre el terreno.
"Veintinueve operadores, entre ellos cinco de Acción contra el Hambre, fueron asesinados en el país en 2026, pero la cifra más impactante se refiere a Gaza, donde, en los últimos tres años, 600 operadores humanitarios fueron asesinados mientras intentaban ayudar a los moribundos. Por eso exigimos la protección del acceso humanitario y del derecho internacional, la protección de la población civil y las infraestructuras, y la aplicación de la Resolución 24-17. Esto nos permite intervenir, porque si no podemos intervenir, no podemos hacer nada”, explica Garroni.
Colapso de la financiación
Otro elemento fundamental es la financiación, que, reducida en un 59%, significa menos ayuda y menos vidas salvadas. “Hay un estudio de The Lancet -agregó Garroni- que indica que los recortes de USAID solo en 2025, si se extienden hasta 2030, podrían provocar 14 millones de muertes más. Esto nos ayuda a comprender cuánto el dinero se puede traducir en ayuda concreta o en falta de ella. El tercer elemento que solicitamos es que la ayuda se dirija no solo a las emergencias, sino también a un enfoque integral a largo plazo que incluya no solo alimentos, sino también salud, agua y saneamiento, y medios de subsistencia”.
Malnutrición infantil
A esto se suma la tragedia de los grupos más vulnerables: solo en los países analizados por el Mapa, hay hasta 30 millones de niños que sufren malnutrición aguda, a los que se suman 6,56 millones de mujeres embarazadas o en período de lactancia. “Lamentablemente -dijo-, diría que es una cuestión de prioridades. No se le está dando la prioridad suficiente a la lucha contra la desigualdad, la pobreza, el hambre y la malnutrición infantil, una condición grave que compromete de forma permanente el desarrollo físico y cognitivo de los niños, cuando no pone directamente en peligro sus vidas. En cambio, se prioriza el contexto geopolítico actual y, por lo tanto, probablemente, los gastos del rearme”.
Anomalías en los datos. El caso de Etiopía
Dos hambrunas, confirmadas por los datos, han exterminado a civiles: la de la Franja de Gaza y la de Sudán, donde el hambre no es una amenaza futura sino un presente trágico que consume cuerpos en vivo y en directo. En este panorama, surge una paradoja estadística que corre el riesgo de engañar a los gobiernos y a la opinión pública.
Aunque la cifra global de los diez países con mayor número de casos muestra una disminución nominal en comparación con los 196,5 millones registrados en la edición anterior del Informe Global Report on Food Crises (GRFC), Garroni explicó que «esto no representa una mejora real en las condiciones de vida.
Esta aparente reducción refleja, en realidad, graves deficiencias en la recopilación de datos sobre el terreno. Grandes naciones históricamente afectadas, como Etiopía -que contaba con casi 22 millones de personas en situación de inseguridad aguda-, fueron excluidas de los recuentos oficiales de este año debido a la imposibilidad de realizar un seguimiento riguroso. La falta de financiación también genera deficiencias en la recopilación de datos y en la solidez de la metodología, lo que da la impresión de que existe una reducción, pero no es así. Además, planificar la ayuda humanitaria internacional a ciegas, con datos parciales, es bastante difícil e incluso peligroso.
En cambio, necesitamos abordar y comprender las principales situaciones de crisis, y monitorear los contextos locales que requieren la intervención más urgente, como la malnutrición infantil. También necesitamos datos para invertir en sistemas de alerta temprana que puedan utilizarse para prevenir el inicio de crisis”.
Invertir en el sector WASH
Y así, sin financiación estable y sistemas de seguimiento continuos, la lucha contra la malnutrición corre el riesgo de convertirse en una batalla perdida. “El mapa de Acción contra el Hambre no es solo un simple análisis estadístico, sino un llamamiento global. Decimos que el hambre se puede curar, pero la falta de voluntad política corre el riesgo de convertirse en la verdadera enfermedad incurable de nuestro siglo”. Es absurdo, concluyó, que los recursos se estén agotando precisamente cuando el acceso humanitario se ve cada vez más dificultado por los conflictos y el incumplimiento de las tutelas internacionales. Este aislamiento forzado también se traduce en el colapso total de los servicios esenciales, empezando por el sector WASH (agua, higiene y saneamiento).
“Sin agua potable y saneamiento funcional, el hambre se alía con las enfermedades infecciosas. Recordemos que es casi más probable que pasemos unos días sin comida que sin agua, pero también debemos considerar que el agua sucia, el agua contaminada, es una de las principales causas de la malnutrición infantil vinculada a las enfermedades diarreicas. Fortalecer este aspecto, construir plantas desalinizadoras eficaces e intervenir en los precios del combustible son otros factores fundamentales que deben formar parte de una respuesta integral”, señaló.