El Papa León XIV reapareció tras la operación y anunció que retomará gradualmente sus actividades

El Papa León XIV reapareció públicamente este domingo en el Vaticano después de recibir el alta médica tras una operación de pulmón. Desde la ventana del Palacio Apostólico, encabezó el rezo del Ángelus y anunció que retomará sus actividades de manera progresiva.

Ante los fieles reunidos en la plaza de San Pedro, el Pontífice agradeció el acompañamiento recibido durante su internación. “Deseo agradecer a todos aquellos que en estos días rezaron por mí. He sentido realmente su apoyo. ¡Gracias!”, expresó.

Vatican News informó sobre su regreso al encuentro dominical y destacó su reconocimiento a los médicos, enfermeros y trabajadores del hospital Gemelli. La aparición constituyó su primera actividad pública después de la intervención del martes.

El agradecimiento después de la internación

El Papa León XIV fue recibido con aplausos y una ovación. Durante su mensaje, también se refirió a la experiencia personal de atravesar una enfermedad y señaló que esa situación le permitió sentirse más cerca de otras personas que padecen problemas de salud.

Foto: Vatican News.

La reaparición ocurrió un día después de su salida del hospital. El alta fue dispuesta tras evaluar su evolución clínica, los análisis de sangre y una radiografía de tórax, según la información difundida por el Vaticano.

“Tras los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana y la evaluación de su estado clínico, el Santo Padre ha sido dado de alta”, indicó el comunicado médico conocido el sábado. El regreso al Vaticano estuvo acompañado por la previsión de una reincorporación gradual a sus tareas.

🇻🇦 El Papa León XIV agradece las oraciones recibidas en su primer Ángelus tras la operación de cáncer de pulmón. «Deseo agradecer a todos los que han rezado por mí durante estos días. He sentido verdaderamente vuestro apoyo. ¡Gracias! Expreso mi especial agradecimiento a los médicos, enfermeros y a todo el personal del Policlínico Gemelli. Esta experiencia me ha hecho sentir de manera especial la cercanía con quienes atraviesan una enfermedad y se encuentran en una situación de fragilidad. Superada esta delicada etapa, como sabéis, ahora retomaré gradualmente mis actividades, siempre con la ayuda de Dios y de vuestras oraciones. ¡Gracias de nuevo! ¡Gracias a todos y feliz domingo!». 🙏🏻 Seguimos rezando por la plena recuperación del Santo Padre. #OremosPorLeónXIV — News Vaticano 🇻🇦 (@news_vaticano) October 18, 2026

Cómo continúa la recuperación y qué se sabe del viaje

El Papa León XIV fue operado el martes 13 de octubre para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho, donde se había detectado un nódulo. El cirujano Stefano Margaritora señaló que la recuperación física completa podría demandar alrededor de dos semanas desde la intervención, aunque todavía restan los resultados histológicos para determinar si necesitará tratamiento adicional.

Según la información publicada por Ámbito, el especialista consideró que no existen motivos clínicos que impidan un viaje largo en avión dentro de aproximadamente tres semanas. La evaluación mantiene la expectativa por la gira sudamericana, que contempla Uruguay, Argentina y Perú, con una visita al país prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

Durante el Ángelus, el Papa León XIV no brindó precisiones sobre ese recorrido ni anunció cambios en su agenda internacional. Por el momento, el retorno a sus funciones será progresivo y el desarrollo de las próximas actividades dependerá de su evolución y de las decisiones del Vaticano.