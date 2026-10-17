El cirujano del papa León XIV aseguró que podrá viajar a Sudamérica tras su operación

La salud del papa León XIV presenta una evolución favorable tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido el pasado 13 de octubre por un cáncer de pulmón. Así lo confirmó el cirujano Stefano Margaritora, quien aseguró que el Pontífice podría realizar sin inconvenientes médicos su viaje a Sudamérica, programado del 6 al 17 de noviembre.

El especialista, que encabezó la operación en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma, explicó que los controles posteriores arrojaron resultados satisfactorios. El Papa recibió el alta hospitalaria este sábado 17 de octubre, después de permanecer cinco días internado.

"En el momento del alta hospitalaria, el Papa León se encontraba en unas condiciones clínicas absolutamente satisfactorias. Sus análisis de sangre eran completamente normales y la función cardíaca estaba en orden", señaló Margaritora en una entrevista concedida a los medios vaticanos.

Cuánto tiempo necesitará el Papa para recuperarse

El cirujano explicó que la recuperación pulmonar avanza dentro de los plazos habituales para este tipo de intervenciones y estimó que el Pontífice necesitará aproximadamente diez días más para alcanzar una recuperación física completa.

"Después de este tipo de intervención considero que se necesitan un par de semanas para lograr una recuperación física verdaderamente completa", detalló el profesional.

En relación con el viaje previsto para noviembre, que incluye desplazamientos prolongados en avión, fue contundente: "Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar este viaje". De esta manera, consideró que León XIV podría estar en condiciones de cumplir con su agenda internacional, aunque la evolución médica continuará siendo evaluada.

Cómo descubrieron el cáncer de pulmón de León XIV

Margaritora reveló que el adenocarcinoma pulmonar fue detectado de manera fortuita durante estudios médicos rutinarios que inicialmente estaban destinados a examinar el abdomen.

Durante esas pruebas, los profesionales observaron una pequeña mancha en la base del pulmón derecho, lo que permitió identificar la enfermedad pese a que el Papa no presentaba síntomas respiratorios.

"El descubrimiento del tumor maligno de pulmón del Papa fue absolutamente fortuito, como, por desgracia, sucede con frecuencia", explicó el especialista, quien destacó la importancia de los controles preventivos, especialmente entre las personas que presentan factores de riesgo.

Los detalles de la intervención quirúrgica

El procedimiento consistió en la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho, donde se encontraba localizado el tumor maligno. Según el cirujano, se trató de una operación habitual para este tipo de diagnósticos y se desarrolló sin complicaciones.

"No sería honesto si dijera que fue muy complicada para atribuirme gestas heroicas. En realidad, la intervención del Santo Padre fue una operación rutinaria", afirmó Margaritora.

El profesional también destacó la actitud del Pontífice durante su internación y su compromiso con las indicaciones médicas. Según relató, siguió las recomendaciones alimentarias y de fisioterapia, mantuvo una actitud positiva y mostró una rápida recuperación de la movilidad.

"Ha sido un paciente ideal", destacó el cirujano

Uno de los aspectos que más resaltó Margaritora fue la disposición de León XIV durante los días posteriores a la cirugía.

"El papa León ha sido un paciente ideal. No lo digo por adulación, sino porque realmente ha sido un paciente que no ha causado el más mínimo problema al equipo que lo atendía", expresó.

Incluso compartió una anécdota ocurrida durante la internación: al segundo día de la operación, el equipo médico encontró al Pontífice acomodando personalmente las sillas de la capilla del hospital.

Finalmente, el cirujano reconoció la emoción que significó encabezar la intervención. "Haber operado a un Papa ha sido una emoción íntima que ni siquiera consigo describir", manifestó, al tiempo que agradeció el trabajo de los profesionales que participaron de su atención.

Con el alta médica confirmada y una recuperación que avanza favorablemente, León XIV regresó este sábado al Vaticano, donde continuará su convalecencia antes de retomar progresivamente sus actividades.