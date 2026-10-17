El Papa León XIV recibió el alta médica y abandonó el hospital tras ser operado de cáncer de pulmón

El Papa León XIV recibió el alta tras su cirugía de pulmón

El Papa León XIV recibió el alta médica este sábado 17 de octubre y abandonó el Hospital Gemelli de Roma, donde permanecía internado tras ser operado de un adenocarcinoma pulmonar. El pontífice, de 71 años, dejó el centro de salud a primera hora de la tarde, luego de que los estudios confirmaran una evolución favorable.

“Tras los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana y la evaluación de su estado clínico, el Santo Padre ha sido dado de alta”, informó el equipo médico mediante un comunicado difundido por la oficina de prensa del Vaticano y publicado por Infobae.

La decisión se tomó después de comprobar una mejoría sostenida en su estado general. Los especialistas señalaron que el Papa había recuperado la autonomía necesaria para realizar sus actividades cotidianas sin asistencia.

El papa León XIV recibió el alta tras su cirugía de pulmón (foto REUTERS)

Cómo evoluciona la salud del Papa León XIV

El pontífice fue sometido a una intervención quirúrgica el martes 13 de octubre, durante la cual los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida.

La operación, que se extendió durante aproximadamente tres horas, permitió retirar un tumor posteriormente identificado como un adenocarcinoma pulmonar, uno de los tipos más frecuentes de cáncer de pulmón.

El seguimiento estuvo a cargo del médico personal del pontífice, Luigi Carbone, y del jefe de cirugía torácica del Hospital Gemelli, Stefano Margaritora.

Ambos profesionales señalaron que los controles posoperatorios, incluidos análisis de sangre y radiografías de tórax, confirmaron una recuperación favorable.

Las primeras imágenes de León XIV después de la intervención, difundidas el viernes, lo mostraron de pie y sin asistencia mientras celebraba misa en una capilla improvisada en el décimo piso del hospital.

Los estudios médicos que todavía están pendientes

A pesar de la evolución favorable, los especialistas deberán completar una serie de estudios para determinar las características del tumor extirpado.

Los análisis permitirán conocer su composición molecular y genética, establecer si la enfermedad se extendió más allá del lóbulo intervenido y evaluar la necesidad de tratamientos complementarios.

El médico Matthew Triplette, director del Programa de Detección de Cáncer de Pulmón del Centro Oncológico Fred Hutchinson, de Seattle, explicó a CNN que los resultados pueden ser favorables cuando la enfermedad se detecta en etapas tempranas.

“Los resultados son bastante buenos, con una supervivencia libre de enfermedad a cinco años superior al 80% en los estadios más tempranos del cáncer de pulmón de células no pequeñas”, señaló el especialista.

Sin embargo, ese porcentaje corresponde a determinados estadios de la enfermedad y no constituye un pronóstico individual sobre la salud del pontífice, cuyo diagnóstico todavía requiere estudios complementarios.

El Papa celebró misa en el hospital (Vatican Media/Handout via REUTERS)

Qué pasará con el viaje del Papa a Argentina

La recuperación de León XIV mantiene abierta la incertidumbre sobre su primer viaje apostólico a América Latina, previsto entre el 6 y el 17 de noviembre, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

El itinerario contempla 14 vuelos y actividades en diez ciudades, por lo que representa una agenda exigente para el pontífice después de su intervención.

El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, sostuvo que la realización de la gira dependerá de las recomendaciones médicas. “Dependerá de cómo evolucionen las cosas; debemos esperar a que salga del hospital y ver qué dicen los doctores sobre si está en condiciones de viajar”, expresó el cardenal, según declaraciones recogidas por las agencias LaPresse y ANSA.

Parolin también reconoció que el recorrido será “un viaje largo y exigente”, por lo que consideró necesario esperar las evaluaciones posteriores al alta.

Hasta el momento, el Vaticano no anunció modificaciones oficiales en el itinerario, aunque la posibilidad de cambios continúa sujeta a la evolución de la salud del Papa.

El Vaticano evalúa cómo continuará su agenda

Durante su internación, León XIV mantuvo algunas actividades de trabajo desde su habitación del Hospital Gemelli.

El sumo pontífice se reunió con su jefe de gabinete y continuó con ejercicios de fisioterapia respiratoria, como parte del proceso de recuperación.

Parolin señaló que la evolución clínica era positiva, aunque reconoció que las indicaciones de los especialistas podrían influir en el ritmo de las próximas actividades.

“La pregunta ahora es cuándo regresará, en qué condiciones regresará y qué digan los médicos. Y en función de todos esos factores, el Papa ajustará su pontificado, si es que necesita ser ajustado”, manifestó.

El cardenal admitió su preocupación por la salud de León XIV, aunque destacó los avances registrados durante los días posteriores a la operación.

Desde el hospital habló con Putin por la guerra en Ucrania

La internación tampoco impidió que el pontífice mantuviera contactos vinculados con asuntos internacionales.

Desde su habitación en el Gemelli, León XIV mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante la cual abordaron la situación humanitaria provocada por la guerra en Ucrania.

Según informó el Vaticano, el Papa expresó su “profunda preocupación por la grave situación humanitaria en la ciudad de Oleshky, en la región de Kherson”.

Además, solicitó un alto el fuego que permitiera facilitar el ingreso y la distribución de ayuda humanitaria a la población afectada.

Con el alta hospitalaria confirmada, el pontífice continuará su recuperación mientras los médicos completan las evaluaciones necesarias para definir los próximos pasos de su tratamiento y su agenda pastoral.