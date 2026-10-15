El Vaticano puso en duda el viaje del papa León XIV a la Argentina: “Debemos esperar”

El Vaticano advirtió que la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre, dependerá de su evolución tras la operación por un tumor maligno en el pulmón. El cardenal Pietro Parolin sostuvo que será necesario esperar el alta médica antes de confirmar la gira.
El viaje del papa León XIV a la Argentina, previsto entre el 8 y el 11 de noviembre, quedó sujeto a su recuperación médica luego de la intervención quirúrgica a la que fue sometido en Roma para extirparle un tumor maligno del pulmón derecho. El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, advirtió que todavía no era posible confirmar si el Pontífice estaría en condiciones de realizar la gira por Sudamérica.
“Dependerá de cómo van las cosas”, sostuvo el cardenal, según declaraciones reproducidas por el diario italiano Corriere della Sera. Parolin explicó que primero sería necesario esperar el alta hospitalaria y conocer las evaluaciones del equipo médico antes de tomar una decisión definitiva sobre los compromisos internacionales del Papa.
El funcionario de la Santa Sede reconoció que mantenía su preocupación por la salud de León XIV, aunque manifestó confianza en los profesionales que supervisaban su recuperación. Además, señaló que, si la evolución clínica lo requería, el Pontífice podría reorganizar su agenda y modificar las actividades previstas.
Cómo evoluciona León XIV después de la operación
De acuerdo con el último parte médico difundido por el Vaticano, León XIV mostró una evolución favorable después de la cirugía pulmonar. El Pontífice realizó ejercicios de movilidad y fue sometido a controles que confirmaron una buena recuperación del pulmón intervenido.
Durante su internación, también retomó algunas actividades habituales. Entre ellas, celebró misa en una sala del hospital por segundo día consecutivo y mantuvo una reunión de trabajo con el arzobispo Paolo Rudelli, integrante de la Secretaría de Estado de la Santa Sede.
En paralelo, Parolin expresó su expectativa de que el Papa pudiera realizar una aparición pública el domingo para rezar el Ángelus desde el hospital. Sin embargo, aclaró que esa posibilidad también dependería de su evolución y de las recomendaciones médicas.
Qué pasará con la visita del Papa a la Argentina
La gira sudamericana de León XIV estaba prevista entre el 6 y el 17 de noviembre, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú. En territorio argentino, las actividades se habían programado entre el 8 y el 11 de noviembre, aunque su realización todavía no contaba con una confirmación definitiva, publicó Ámbito.
Por el momento, el Vaticano mantenía suspendidos los compromisos del Pontífice hasta el martes 20 de octubre, mientras continuaba su recuperación. La decisión sobre el viaje dependería de su estado general de salud y de la posibilidad de afrontar los desplazamientos y las actividades públicas.
Asimismo, los médicos debían completar el análisis de los tejidos extraídos durante la intervención para determinar las características del adenocarcinoma pulmonar y evaluar si sería necesario algún tratamiento adicional. Los resultados podrían conocerse entre el 23 y el 27 de octubre.