El Papa celebró una misa en el hospital y continúa recuperándose de la operación

El Papa León XIV celebró este viernes 16 de octubre una misa en el Policlínico Gemelli de Roma, donde permanecía internado tras ser operado por un tumor maligno en el pulmón derecho. La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que los últimos controles médicos confirmaron una evolución favorable y que el Pontífice pudo retomar sus actividades cotidianas con autonomía.

La ceremonia religiosa se desarrolló al mediodía en una sala habilitada en la décima planta del hospital. Participaron médicos, enfermeros y otros trabajadores sanitarios que se encontraban fuera de servicio, además de integrantes del Cuerpo de Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Durante la homilía, León XIV agradeció al personal médico, de enfermería y auxiliar por el trabajo diario dedicado al cuidado de los pacientes. También expresó su reconocimiento por las atenciones recibidas durante su internación y recuperación.

Qué informó el Vaticano sobre la salud del Papa

Según el parte médico difundido este viernes, los análisis de sangre y una radiografía de tórax confirmaron una mejoría constante en el estado general del Pontífice.

Asimismo, los profesionales continuaron con las sesiones de fisioterapia respiratoria, fundamentales para favorecer la recuperación pulmonar después de la intervención quirúrgica.

La Santa Sede destacó que la evolución posoperatoria le permitió realizar las actividades habituales con total autonomía. Sin embargo, no se comunicó una fecha definitiva para recibir el alta hospitalaria.

La operación por un tumor maligno en el pulmón

El Papa León XIV había sido intervenido quirúrgicamente el martes 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, luego de que los estudios médicos detectaran una lesión sospechosa en el pulmón derecho.

Durante la operación, los cirujanos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida. El examen histológico realizado durante el procedimiento confirmó que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer que se origina en las células glandulares del pulmón.

La intervención duró aproximadamente 90 minutos, mientras que el Pontífice permaneció cerca de tres horas en el quirófano. De acuerdo con la información oficial, la cirugía concluyó satisfactoriamente y no se registraron complicaciones.

Qué pasará con el viaje del Papa a Argentina

La evolución de la salud del Pontífice también genera expectativas sobre su viaje apostólico a Argentina, previsto entre el 8 y el 11 de noviembre, como parte de una gira sudamericana que incluiría Uruguay y Perú.

El itinerario contempla una visita a Uruguay el 6 de noviembre, posteriormente su llegada a Argentina y, finalmente, actividades en Perú entre el 13 y el 15 de noviembre.

Sin embargo, después de la intervención pulmonar, el Vaticano puso en duda la realización del recorrido en las fechas previstas. El secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Pietro Parolin, señaló que sería necesario esperar la evolución médica del Pontífice antes de confirmar su participación.

La incertidumbre surgió pocos días después de que León XIV expresara su intención de visitar el país. Durante un encuentro con el arzobispo de Paraná, monseñor Juan Alberto Puiggari Lozano, el Papa había manifestado: “Nos vemos en la Argentina”.

Por el momento, la concreción del viaje quedó sujeta a la recuperación posoperatoria y a las indicaciones de los profesionales médicos que supervisan su evolución.