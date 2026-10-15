La salud del Papa: confirmaron una buena recuperación del pulmón operado

La salud del papa León XIV presentó una evolución favorable tras la intervención quirúrgica en la que le extirparon un tumor maligno del pulmón derecho. Este jueves 15 de octubre, la Oficina de Prensa de la Santa Sede difundió un nuevo parte médico que confirmó que el pulmón operado mostró una buena recuperación y que el Pontífice continuó con su rehabilitación sin complicaciones.

El comunicado fue elaborado por los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora, quienes brindaron detalles sobre los controles realizados durante la mañana y destacaron que los resultados se encontraron dentro de los parámetros normales.

"Esta mañana, el Santo Padre se ha sometido a los controles de rutina, cuyos resultados han sido normales. La radiografía de tórax ha mostrado una buena recuperación del pulmón operado", señalaron los profesionales, según informó Vatican News.

El Papa realizó sus actividades diarias de manera autónoma

Uno de los aspectos destacados del nuevo informe fue la recuperación de la autonomía del Pontífice, quien pudo desarrollar sus actividades cotidianas sin asistencia.

"Ha realizado sus actividades diarias de forma autónoma. La sesión de fisioterapia ha incluido ejercicios motores completos", precisaron los médicos en el comunicado oficial.

De esta manera, León XIV continuó avanzando en su recuperación posoperatoria, con controles médicos periódicos y sesiones de fisioterapia destinadas a acompañar su rehabilitación.

Los profesionales también remarcaron que no se registraron inconvenientes durante esta etapa de recuperación.

"En general, la evolución posoperatoria transcurre con normalidad", afirmaron Carbone y Margaritora.

La operación en la que le extirparon un tumor maligno

El nuevo parte médico se conoció después de que el papa León XIV fuera sometido a una intervención de cirugía torácica para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho.

Durante el procedimiento, realizado mediante una técnica videoasistida, los especialistas confirmaron a través de un examen histológico la presencia de un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de tumor maligno que ya había sido sospechado en los estudios preoperatorios.

Según había informado el Vaticano, la intervención quirúrgica se desarrolló de manera exitosa y sin complicaciones. El Pontífice permaneció aproximadamente tres horas en el quirófano, mientras que la operación propiamente dicha se extendió durante unos 90 minutos.

Con los nuevos resultados, los médicos confirmaron una evolución favorable del pulmón intervenido, aunque el Pontífice continúa bajo seguimiento médico como parte del proceso de recuperación.