El Papa León XIV pasó bien la noche y desayunó tras ser operado en Roma

El Papa León XIV pasó bien la noche de este miércoles y comenzó la jornada del jueves 15 de octubre con una evolución favorable, mientras permanece internado en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma, donde fue operado el martes para extirparle un tumor maligno del pulmón derecho.

La Sala de Prensa de la Santa Sede difundió una nueva actualización sobre su estado de salud: “El Papa ha transcurrido bien la noche en el hospital, se ha levantado y ha desayunado”, indicó el comunicado reproducido por Vatican News.

La información representa una nueva señal favorable en la recuperación del Pontífice, luego de que los estudios médicos realizados durante el miércoles confirmaran que atravesaba una evolución posoperatoria normal.

Qué le pasó al Papa León XIV y por qué fue operado

El Pontífice había ingresado al hospital Gemelli el martes 13 de octubre para someterse a una intervención quirúrgica programada, después de que los médicos detectaran un nódulo localizado en uno de sus pulmones durante controles de rutina.

El propio León XIV había anunciado la situación el domingo 11 de octubre, al finalizar el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro. En aquella oportunidad, explicó que la lesión había sido identificada en una etapa temprana y que los especialistas recomendaron su extracción.

“Se ha detectado en una fase muy temprana y está bien localizado”, había señalado el Papa, antes de confirmar que aceptó la recomendación médica de someterse a una operación.

Le extirparon un tumor maligno del pulmón derecho

La intervención quirúrgica se realizó el martes 13 de octubre y estuvo a cargo del equipo de cirugía torácica dirigido por el profesor Stefano Margaritora.

Durante el procedimiento, los médicos extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida, con el objetivo de retirar completamente la lesión detectada.

El examen histológico efectuado durante la operación confirmó que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer que se origina en las células glandulares del pulmón.

La cirugía propiamente dicha duró aproximadamente 90 minutos y concluyó sin complicaciones, según informó la Santa Sede. Posteriormente, el Pontífice regresó a su habitación para iniciar el proceso de recuperación.

Los controles médicos confirmaron una evolución normal

Durante la mañana del miércoles 14 de octubre, León XIV se sometió a los análisis de sangre y a una radiografía de tórax previstos como parte del seguimiento médico posterior a la intervención.

Según el comunicado difundido por el Vaticano, los resultados de esos estudios confirmaron “una evolución postoperatoria normal”, sin que se informaran nuevas complicaciones.

Los profesionales también señalaron que el Papa había retomado una alimentación regular, con el desayuno y el almuerzo, mientras continuaba bajo supervisión médica en el centro hospitalario.

El Papa celebró una misa durante su internación

A pesar de permanecer hospitalizado, León XIV mantuvo parte de sus actividades religiosas. Durante la tarde del miércoles, concelebró una misa en una sala especialmente habilitada en la décima planta del hospital Gemelli.

La celebración tuvo lugar mientras continuaba su recuperación y recibía numerosas expresiones de acompañamiento y oraciones de fieles de distintas partes del mundo.

La internación también obligó a modificar su agenda oficial. Entre las actividades afectadas estuvo el encuentro sobre Amoris laetitia, cuya celebración eucarística fue encomendada al cardenal Luis Antonio Tagle.

Antes de la intervención, el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, había informado que la hospitalización del Papa estaba prevista inicialmente por aproximadamente una semana, aunque su duración dependería de la evolución clínica.

Por el momento, no se comunicó una fecha definitiva de alta médica ni se brindaron precisiones sobre eventuales tratamientos posteriores relacionados con el diagnóstico oncológico.