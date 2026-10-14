Pese a la operación del papa León XIV, sigue adelante el operativo por su visita a Argentina

Los ministerios de Seguridad de la Nación, Ciudad y provincia de Buenos Aires siguen adelante con el operativo de seguridad que preparan en conjunto por la llegada del Papa León XIV al país el mes próximo, a pesar de que fue operado de un adenocarcinoma pulmonar y está en duda su viaje por Sudamérica.

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, sostuvo que “hasta que no haya una respuesta oficial del Vaticano, seguimos trabajando porque es un dispositivo impresionante”.

La visita de León XIV a la Argentina está prevista desde el 8 hasta el 11 de noviembre y se enmarca en una gira latinoamericana que también incluirá visitas a Uruguay y Perú.

En ese sentido, la Ministra remarcó que desde el Gobierno confían en que la gira papal se lleve a cabo, la ministra avisó: “Si hay que reprogramar, se reprograma. Lo dijo el Presidente”.

“Tenemos fe de que venga, más los que somos creyentes, pero primero está la salud de Su Santidad. Es probable que haya modificaciones. Hay que ver cómo se desencadena el tratamiento que tenga que hacer, no lo sabemos”, aseguró.

Por su parte, Monteoliva reiteró que la orden de la administración nacional es “seguir trabajando” en el operativo para recibir al Pontífice.

“No podemos perder días si se concreta la visita en estas fechas. Somos cautos de la información oficial, de eso va a depender cómo nos manejemos en las próximas semanas”, subrayó.

Las declaraciones de la Ministra de Seguridad se suman a las palabras del canciller Pablo Quirno, quien fue consultado la llegada del sumo Pontífice, en una entrevista en Radio Rivadavia donde respondió: “Siempre hay que esperar y como decís obviamente la prioridad para nosotros es el estado de salud del Papa”.

Asimismo, un comisario general de la Policía Federal reveló: "Nosotros no recibimos ninguna orden de suspender nada. De haber novedades, el Vaticano se lo comunicará a Cancillería, de ahí a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y ahí nos bajarán la orden para dejarlo sin efecto. Pero hasta el momento todo sigue adelante",

Y añadió: "Entendemos la complejidad por el estado de salud de León XIV, pero hasta ahora seguimos coordinando con la Policía de la Ciudad y la Bonaerense todos los ajustes para custodiar los lugares que visitará el Papa".

En el mismo sentido se expresó un jefe de las altas esferas del Ministerio de Seguridad bonaerense: "Por ahora no hay ningún cambio. Sabemos que la operación es muy reciente y el Papa viene en un mes, pero hasta ahora nadie nos confirmó nada en relación a una suspensión".

Por su parte, un superintendente de la Policía de la Ciudad sostuvo que "la noticia de la operación" los "tomó el domingo por sorpresa", pero a pesar de ello "no hubo ninguna comunicación que hable sobre la suspensión de la visita de León XIV".

"Por lo tanto, todo sigue igual que hasta antes de conocerse que lo iban a operar", precisó este jefe de la fuerza porteña, según menciona la Agencia NA.