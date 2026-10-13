Confirmaron que le extirparon un tumor maligno del pulmón al papa León XIV: cómo sigue su salud

Es un tipo de cáncer que se origina en las células glandulares del pulmón.

El papa León XIV fue sometido a una cirugía en la que le extirparon un tumor maligno del pulmón derecho, según confirmó este martes el Vaticano. La intervención se realizó en el Hospital Universitario Agostino Gemelli de Roma, donde los médicos le quitaron el lóbulo inferior del pulmón afectado. El procedimiento concluyó exitosamente y sin complicaciones.

La Santa Sede informó que los análisis efectuados durante la operación confirmaron que el nódulo detectado previamente correspondía a un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón. El diagnóstico había sido sospechado a partir de los estudios médicos realizados antes de la intervención.

“El examen histológico realizado durante la cirugía confirmó el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba a partir de los estudios preoperatorios”, precisó el comunicado oficial.

Cómo sigue la salud del papa León XIV

La operación estuvo encabezada por el cirujano Stefano Margaritora y se desarrolló mediante una técnica videoasistida. El Pontífice permaneció aproximadamente tres horas en el quirófano, aunque la intervención propiamente dicha duró cerca de 90 minutos.

Desde el Vaticano señalaron que León XIV despertó con normalidad después de la anestesia y, tras permanecer bajo observación médica, regresó a su habitación en el décimo piso del Hospital Gemelli.

Los médicos estimaron un período de recuperación de aproximadamente siete días. Por ese motivo, todas las audiencias previstas hasta el martes 20 de octubre fueron suspendidas.

El tumor había sido detectado durante un chequeo

El propio Pontífice, de 71 años, había anunciado durante el Ángelus del domingo que debía someterse a una cirugía para extirpar un nódulo pulmonar descubierto durante un control médico de rutina.

En aquella oportunidad, explicó que la lesión se encontraba en un “estado inicial y bien localizado”. Sin embargo, fue durante la intervención cuando el análisis histológico confirmó que se trataba de un tumor maligno.

La doctora Annalisa Bilotta, del Hospital Salvator Mundi de Roma, explicó a LA NACION que la rapidez con la que se había programado la cirugía permitía sospechar la existencia de una lesión cancerígena. No obstante, señaló que la localización del tumor y su extirpación podían representar circunstancias favorables para la evolución del paciente.

La preocupación por el viaje del Papa a la Argentina

La noticia generó preocupación en la Iglesia católica, especialmente porque León XIV tenía previsto visitar Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

El cardenal japonés Isao Kikuchi reveló que el Papa había decidido someterse rápidamente a la intervención con la intención de no modificar su agenda internacional.

Por su parte, el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, reconoció que el diagnóstico había sido “un baldazo de agua helada”, aunque destacó la tranquilidad con la que el Pontífice afrontó la situación.

Mientras tanto, fieles de distintos países participaron de cadenas de oración por su recuperación. En el Hospital Gemelli, el cardenal Baldo Reina encabezó un rosario para expresar el acompañamiento de la Iglesia de Roma.