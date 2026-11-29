ANSES aplicará un incremento del 2,17% en una prestación de pago único destinada a beneficiarios de AUH y SUAF. El nuevo monto superará los $568.000 y su cobro estará sujeto al cumplimiento de determinados requisitos y plazos.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizará en diciembre de 2026 los montos de las prestaciones destinadas a los titulares de la AUH y SUAF. Entre los beneficios alcanzados por el incremento se encuentra la Asignación por Adopción, cuyo importe ascenderá a $568.287.
La actualización será del 2,17%, de acuerdo con el mecanismo de movilidad previsional basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
A diferencia de otras prestaciones que se liquidan mensualmente, la Asignación por Adopción forma parte de las denominadas Asignaciones de Pago Único. El beneficio se abona por única vez a quienes acrediten una adopción y cumplan con los requisitos establecidos por el organismo previsional.
AUH y SUAF: cuánto se cobrará por la Asignación por Adopción
Con la actualización correspondiente al último mes del año, la prestación registrará un incremento de aproximadamente $12.070 respecto del importe vigente durante noviembre.
Los montos informados para diciembre quedaron conformados de la siguiente manera:
Monto vigente en noviembre: $556.217.
Aumento por movilidad: 2,17%.
Incremento informado: $12.070.
Nuevo monto en diciembre: $568.287.
La prestación no está alcanzada por la retención del 20% que se aplica habitualmente sobre los pagos mensuales de la Asignación Universal por Hijo. Por lo tanto, quienes accedan al beneficio recibirán la totalidad del importe correspondiente en una sola cuota.
Qué determina el monto que paga ANSES
Uno de los aspectos que deberán tener en cuenta las familias interesadas es que el importe de la Asignación por Adopción estará determinado por la fecha en que se dictó la sentencia de adopción.
Esto significa que el monto no dependerá del momento en que se inicie el trámite ante ANSES ni de la fecha en que se acredite el dinero en la cuenta bancaria del beneficiario.
De esta manera, quienes hayan obtenido una sentencia de adopción durante noviembre y realicen la gestión en diciembre no necesariamente recibirán el importe actualizado para el último mes del año.