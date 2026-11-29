El piloto paranaense Exequiel Bastidas se consagró subcampeón del TN Clase 2 este domingo, luego de finalizar segundo en la carrera correspondiente a la 12ª y última fecha del Campeonato 2026, disputada en el autódromo de Viedma, Río Negro. El entrerriano, al mando del Toyota Yaris del Ale Bucci Racing, escoltó al mendocino Tomás Vitar, quien se quedó con la victoria y el título.

Bastidas protagonizó una destacada remontada en el Premio Coronación, tras largar desde la séptima posición y avanzar cinco lugares durante la competencia. Sin embargo, no pudo descontar la diferencia necesaria para superar a su rival en la lucha por el campeonato y terminó a 16 puntos del flamante campeón.

Con el resultado obtenido en el circuito rionegrino de 4.118 metros de extensión, el representante de Paraná alcanzó su séptimo podio de la temporada, una cifra que lo convirtió en el piloto con mayor cantidad de presencias entre los tres mejores de la categoría durante 2026.

Bastidas analizó su actuación en la última carrera

La competencia decisiva tuvo a Vitar como líder desde el comienzo. El mendocino estableció una diferencia durante las primeras 11 vueltas, mientras que Bastidas avanzó en el clasificador hasta ubicarse como principal escolta del representante de Nissan.

La única neutralización de la final permitió que el entrerriano afrontara el relanzamiento desde la segunda posición. No obstante, el desgaste de su Toyota Yaris condicionó sus posibilidades de disputar la victoria. Finalmente, cruzó la línea de llegada a 2 segundos y 452 milésimas del vencedor.

“No tuve mucho para hacer, llegué con el coche muy desgastado. Él tuvo un auto muy bueno y lo supo aprovechar. Tomás hizo las cosas muy bien y en las últimas tres fechas fue superior”, manifestó Bastidas en declaraciones a AM590 Continental y Campeones Radio.

Tomás Vitar consiguió un título histórico para Nissan

La consagración del mendocino de 22 años se produjo poco más de cuatro meses después de haber anunciado su alejamiento de la categoría por razones presupuestarias. En aquel momento, tras la sexta fecha del calendario, Vitar lideraba el campeonato de la divisional menor del Turismo Nacional.

El piloto del GR Competición cerró el certamen con tres victorias consecutivas y cinco triunfos a lo largo de la temporada. Además, le otorgó a Nissan su primer campeonato en la historia del TN, con la estructura dirigida por Gabriel Rodríguez y los motores preparados por Esteban Pou.

Vitar consiguió así su segunda coronación consecutiva en el automovilismo nacional, dado que en 2025 había obtenido el campeonato de la Clase 3 del Turismo Pista, también con una victoria en la última fecha, a bordo de un Renault Clio del MDS Racing.