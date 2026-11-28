River le ganó a Instituto en un ajustado partido

River Plate se impuso 1 a 0 ante Instituto en Alta Córdoba, por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. Gonzalo Montiel marcó el único gol del encuentro, mientras que Sebastián Driussi y Thiago Almada desperdiciaron dos penales que pudieron ampliar la diferencia.

RIVER LE GANÓ A INSTITUTO POR LA MÍNIMA Y SE METIÓ EN SEMIFINALES | #Instituto 0-1 #River | Resumen

El Millonario tuvo oportunidades para conseguir una ventaja mayor, pero no logró aprovechar las ejecuciones desde los doce pasos. El resultado mantuvo la expectativa en el tramo final del partido.

Dos penales desperdiciados

La primera oportunidad llegó a los 15 minutos del primer tiempo, cuando el árbitro Nazareno Arasa sancionó penal para River por una mano de Leonel Mosevich dentro del área.

Sebastián Driussi se hizo cargo de la ejecución, pero su remate cruzado pegó en el palo y salió. El delantero buscaba cortar una sequía goleadora y no pudo aprovechar la oportunidad para establecer el 2 a 0.

La segunda chance se presentó a los 35 minutos del complemento. Marcos Ledesma cometió una infracción sobre Tomás Galván dentro del área y el árbitro volvió a señalar el punto penal.

Esta vez fue Thiago Almada quien ejecutó, pero el arquero de Instituto adivinó la dirección del disparo y logró contenerlo. De esta manera, River desperdició dos oportunidades desde los doce pasos en el mismo encuentro.

¿ALGUNA VEZ VISTE ALGO SIMILAR? ¡RIVER ERRÓ DOS PENALES EN UN MISMO PARTIDO! Luego de la ejecución al palo de Seba Driussi en el PT, Thiago Almada disparó fuerte y al medio, pero Ledesma atajó su remate y el 2-0 del Millo no quiere llegar. https://t.co/v5T5pS0yNT — SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2026

Montiel abrió el marcador

El único tanto del partido llegó a los 12 minutos de la primera etapa. Santiago Espíndola probó desde afuera del área, Marcos Ledesma dio un rebote y Gonzalo Montiel apareció para definir y poner en ventaja al conjunto de Núñez.

Con ese resultado, River se mantiene arriba en el marcador y aseguró su clasificación a las semifinales del Torneo Clausura.