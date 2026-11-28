FICER 2026: todos los ganadores de la gala de premiación.

El FICER 2026 celebró este sábado su gala de premiación en Paraná, donde «Los vencedores», del director Pablo Aparo, obtuvo el premio a la mejor película de la Competencia Oficial, mientras que «Boca de río…», de Sara Van Dembroucke, fue distinguido como mejor cortometraje entrerriano. La ceremonia reunió a realizadores, artistas y representantes de la comunidad audiovisual.

Gala de cierre y premiación del FICER 2026

Durante la clausura de la octava edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos también se entregaron los premios Ojo Pez, elegidos por el público; las distinciones del Jurado Joven; el Premio DAC Género y los reconocimientos Tilda Thamar a la trayectoria, destinados a Pablo Conde y Luis Cámara.

El festival contó con una programación de 70 películas distribuidas a lo largo de seis jornadas, además de actividades especiales, propuestas musicales y funciones destinadas a las infancias. La agenda cinematográfica se extenderá hasta este domingo 29 de noviembre.

«Los vencedores», la mejor película del FICER 2026

El jurado de la Competencia Oficial, integrado por Adriana Lestido, Lorena Moriconi y José Miccio, eligió a «Los vencedores», de Pablo Aparo, como la mejor película de la octava edición del festival. La producción también recibió una mención especial del Jurado Joven.

En tanto, «Machado» obtuvo una mención especial del jurado de largometrajes. Julián Tagle fue convocado al escenario para recibir el reconocimiento.

Otro de los galardones de la Competencia Oficial fue el Premio DAC Género, destinado a distinguir la mejor película dirigida por una mujer. En esta oportunidad, el reconocimiento correspondió a «A veces entra tristeza, otras veces rebelión», de María Aparicio.

El reconocimiento a las producciones entrerrianas

En la competencia de Cortometrajes Entrerrianos, el máximo galardón fue para «Boca de río…», de Sara Van Dembroucke. La elección estuvo a cargo del jurado integrado por Jorge Sesán, Eugenia Alonso y Mariana Bolzán.

Además, «Malvinas, después», de María Ángeles Terraza, recibió una mención especial, mientras que «A Pique» obtuvo la segunda distinción de esta categoría. Milagros Rocha y Nathan Silvestre fueron convocados para recibir el reconocimiento.

Por su parte, la jurada del Premio DAC Género, Tamae Garateguy, fundamentó la elección de la película de María Aparicio al destacar que logró “contar con maestría cómo sucede el encuentro entre dos personas: dos órbitas distintas que al chocar sin previo aviso, crean una gravedad nueva, íntima e inexplicable”. El productor y montajista Ramiro Sonzini fue designado para recibir el premio en representación de la directora.

Los ganadores del Premio del Público Ojo Pez

Uno de los momentos centrales de la ceremonia fue el anuncio de las películas elegidas por los espectadores. En esta edición, el público tuvo la posibilidad de votar por sus producciones favoritas en seis secciones de la programación.

El premio Ojo Pez, cuya pieza fue realizada por la artista Laura Selaya, buscó reconocer aquellas películas que generaron mayor repercusión entre quienes asistieron a las funciones.

Los ganadores del Premio del Público fueron:

Competencia Oficial: «Para hacer una película, solo hace falta un arma».

«Para hacer una película, solo hace falta un arma». Cortometrajes Entrerrianos en Competencia: «La caída».

«La caída». Panorama Internacional: «Si yo estuviera vivo… viviría».

«Si yo estuviera vivo… viviría». Orillas: «Una escuela en el cielo, un pueblo en el suelo».

«Una escuela en el cielo, un pueblo en el suelo». Fronteras Abiertas: «Biografía de Jorge Luis Borges».

«Biografía de Jorge Luis Borges». Vórtice: «El llanto del perro».[|17|]

Las películas elegidas por el Jurado Joven

El Jurado Joven distinguió a «Gente de la ruta», de Lucas Koziarski, como mejor largometraje de la Competencia Oficial. Además, otorgó una mención especial a «Los vencedores», que sumó así dos reconocimientos durante la gala.

En la categoría de Cortometrajes Entrerrianos, el premio principal fue para «La caída», que también resultó elegida por el público. En tanto, «La solapa», de Abril Ansaldi, recibió una mención especial.

El Jurado Joven estuvo integrado por Julián Leonel Fernández, Serena Ciocca, Virginia Apaldetti, Salomé Jazmín Husseín y Juan Bautista Tagliapietra, quienes participaron en la evaluación de las producciones de ambas competencias.

Pablo Conde y Luis Cámara recibieron los premios a la trayectoria

La gala también contempló la entrega de los premios Tilda Thamar, que llevan el nombre de la reconocida actriz entrerriana y distinguen a personalidades que contribuyeron al crecimiento de la cinematografía. Las piezas fueron realizadas por la artista visual entrerriana Sol Yedro.

Uno de los homenajeados fue Pablo Conde, vinculado al Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, donde se desempeñó como programador y director artístico. Durante su presentación se destacó su trayectoria en la crítica, el cineclubismo y la generación de espacios de exhibición y debate.

“Dedicó gran parte de su carrera a generar un encuentro entre las películas y el público”, expresaron en la presentación del reconocimiento, cuya entrega estuvo prevista a cargo de Betania Cappato, directora artística del FICER.

Un reconocimiento al desarrollo del cine entrerriano

El segundo premio Tilda Thamar de la noche correspondió a Luis Cámara, cuya trayectoria abarcó la realización audiovisual, la dirección de fotografía, la escritura y la docencia.

Formado en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba, Cámara participó en producciones como «La orilla que se abisma», de Gustavo Fontán. El reconocimiento destacó su recorrido profesional y su vínculo con el cine argentino.

“El desarrollo del cine entrerriano también se construye gracias a quienes generan las condiciones que hacen posible que esas películas existan”, señaló el texto de presentación del homenaje, cuya entrega estuvo prevista a cargo del presidente del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos, Maximiliano Schonfeld.

Seis jornadas dedicadas al cine en Entre Ríos

La octava edición del FICER fue organizada por el Gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos y la Secretaría de Cultura, junto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos y la Cámara de Senadores provincial.

Además de las actividades desarrolladas en Paraná, el festival contó con subsedes en Concordia, Chajarí, Gualeguaychú, María Grande, Rosario del Tala y San José de Feliciano, que permitieron extender la programación cinematográfica a diferentes puntos del territorio entrerriano.

La ceremonia contempló las intervenciones de las directoras artísticas Florencia Curi y Betania Cappato, y del secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, además de la tradicional fotografía grupal con el equipo de trabajo del festival.

Como película de clausura fue seleccionada «The Loneliest Man in Town» (El hombre más solitario de la ciudad), dirigida por Tizza Covi y Rainer Frimmel. La programación del FICER continuará durante este domingo, con las últimas funciones y actividades de la edición 2026.

La emoción de los ganadores del FICER 2026

Miranda de la Serna celebró el premio del público por El llanto del perro , una película argentina de terror realizada de manera independiente. “La hicimos solamente un grupo de amigos que teníamos ganas de filmar”, contó a Elonce . Además, recordó su reciente estadía en la capital entrerriana: “Me siento como en casa, me encanta la gente, me encanta la comida y me encanta el río”.

Cierre del FICER 2026: testimonio de los ganadores

Por su parte, Boca de río. Conversaciones con Marcelo Estebecorena , dirigido por la realizadora paranaense Sara Van Dembroucke, obtuvo el premio al mejor cortometraje entrerriano. La producción, de nueve minutos y 30 segundos, surgió de un proceso de investigación centrado en la escucha. Tras la premiación, Estebecorena reivindicó la importancia de “generar más espectadores, que es lo que más necesita el cine y la cultura en general”.

Van Dembroucke, en tanto, valoró la incorporación del jurado joven y la participación de la comunidad en la construcción del festival. Asimismo, manifestó su deseo de que más vecinos de los barrios alejados puedan acceder a las propuestas cinematográficas y que toda la ciudad sienta que el FICER “es una invitación realmente para todos”.