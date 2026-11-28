REDACCIÓN ELONCE
En la previa de la gala de premiación, el público compartió con Elonce sus experiencias en la octava edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos. Los espectadores valoraron la programación, el acceso gratuito y la posibilidad de compartir una salida cultural.
El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) volvió a reunir a espectadores de distintas edades y procedencias en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. En la previa de la gala de premiación de este sábado, quienes aguardaban para ingresar compartieron con Elonce sus experiencias, expectativas y opiniones sobre la octava edición.
Entre los asistentes se encontraba una vecina de la ciudad de Santa Fe, quien regresó al festival después de haber participado en 2025. "He venido ya en otra ocasión, el año pasado, y me encantó", recordó sobre su experiencia.
También dos amigas se acercaron especialmente para disfrutar de la película internacional El hombre más solitario del pueblo. "Vi el tráiler de la película y me encantó el personaje, así que por eso vine", contó una de ellas, quien también había asistido a la presentación de la Orquesta Sinfónica: "Un placer, divino. Una maravilla".
El cine como punto de encuentro entre amigos
La propuesta cinematográfica también se convirtió en una oportunidad para compartir una salida entre amigos. "Confío en el criterio de ella, que es muy cinéfila", comentó una espectadora sobre su acompañante. Ambas recordaron que habían disfrutado de varias películas durante la edición anterior.
Otras jóvenes que ya habían participado en dos ediciones llegaron para acompañar a un realizador audiovisual durante la entrega de premios. Además, anticiparon que permanecerían en el Centro Provincial de Convenciones para disfrutar de la proyección internacional.
Las recomendaciones a través de las redes sociales también motivaron la llegada de nuevos espectadores. "Una amiga hizo publicidad en Instagram del FICER y le dije para venir. Me entusiasmó, me gustó la idea", expresó una mujer que asistió por primera vez al festival.
El reconocimiento a la calidad de la programación
Entre los asistentes estuvo Ángela Herrera, referente de la música y la danza en Paraná, quien valoró la realización del encuentro. "Para mí es una maravilla que se genere esto en la ciudad, en Paraná y en Entre Ríos", manifestó.
"Me parece que tiene muy buen nivel, que se ven cosas preciosas", agregó Herrera, quien anticipó que también asistirá este domingo al Cine Círculo para disfrutar de la película mexicana Tesoros.
La programación del FICER continuará hasta este domingo 29 de noviembre, con funciones de entrada libre y gratuita en distintas sedes, ofreciendo una nueva oportunidad para disfrutar del cine nacional e internacional.