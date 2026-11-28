El emprendimiento fue seleccionado en la categoría Tradicional - Crecimiento y Expansión

Un emprendimiento entrerriano dedicado a la elaboración de fernet alcanzó la instancia final del Concurso Emprendimiento Argentino 2026. Se trata de Pardalis Fernetería, proyecto representado por Federico Delaloye, que fue seleccionado en la categoría Tradicional - Crecimiento y Expansión.

La instancia nacional del certamen se desarrolló los días 19 y 20 de noviembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la participación de proyectos de distintas provincias del país.

La iniciativa busca reconocer y destacar emprendimientos por su innovación, desarrollo y potencial de crecimiento. En ese marco, Pardalis Fernetería logró posicionarse entre los finalistas de su categoría.

Cuatro emprendimientos representaron a Entre Ríos

La participación entrerriana comenzó con la selección de cuatro proyectos durante la instancia provincial, realizada el 27 de octubre en el Mirador TEC Lab de Paraná.

La actividad fue organizada por la Secretaría de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor y permitió elegir a los representantes de la provincia para la competencia nacional.

Créditos: @pardalisferneteria

Los emprendimientos seleccionados fueron:

María Francisca, de Ayelén Alexiana Soto, en la categoría Tradicional - Despegue Emprendedor.

Pardalis Fernetería, de Federico Delaloye, en Tradicional - Crecimiento y Expansión.

Laboratorio Litoral 3D, de César Graf, en Tecnológico y/o Científico - Despegue Emprendedor.

Laboratorio Chilcas, de Jaime Dubner, en Tecnológico y/o Científico - Crecimiento y Expansión.

La participación de los cuatro proyectos permitió mostrar la diversidad de iniciativas productivas, científicas y tecnológicas que se desarrollan en Entre Ríos y sus posibilidades de crecimiento y vinculación en el ámbito nacional.