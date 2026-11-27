El enoturismo será una de las propuestas que Entre Ríos ofrecerá durante la temporada de verano 2026/2027. La actividad vitivinícola provincial cuenta con más de 100 hectáreas plantadas, unos 80 viñedos y 31 bodegas abiertas al público, que presentan distintas experiencias para quienes quieran conocer la producción local y degustar sus vinos.

Pablo Mena, secretario de la Asociación Vitivinícola de Entre Ríos (AVER), destacó el crecimiento de la actividad y su incorporación a la oferta turística provincial. “Hoy hay más de 100 hectáreas plantadas, unos 80 viñedos en toda la provincia, 31 bodegas abiertas al público con propuestas de enoturismo”, señaló.

Una actividad con historia en Entre Ríos

La producción vitivinícola tiene una larga trayectoria en la provincia. Durante décadas, Entre Ríos fue una región productora de vinos, hasta que en 1934 una decisión política interrumpió la actividad. La vitivinicultura se retomó en 2005 y, desde entonces, comenzó un nuevo proceso de crecimiento.

Mena explicó que la participación en el lanzamiento de la temporada de verano busca mostrar el potencial del sector y acercar las bodegas a visitantes de distintos puntos del país y del exterior.

“Estamos muy contentos de estar participando en este lanzamiento de temporada de verano de la provincia como AVER y mostrando al turismo nacional y al turismo internacional todo el potencial que tiene la actividad vitivinícola en la provincia”, afirmó.

Degustaciones, gastronomía y recorridos por los viñedos

Las propuestas de enoturismo incluyen recorridas por los viñedos y las instalaciones de las bodegas, además de degustaciones de distintas variedades de vinos. Algunas experiencias se complementan con propuestas gastronómicas, como picadas y empanadas, mientras que otras incorporan visitas a reservas naturales y actividades culturales.

“Podés ir a un viñedo donde hacés una recorrida por las instalaciones del lugar, por los viñedos, por la bodega, donde te invitan a degustar los vinos”, detalló Mena.

La oferta también incluye experiencias vinculadas al folklore y a la gastronomía, con actividades que buscan integrar la producción vitivinícola con los atractivos naturales y culturales de cada establecimiento.

El vino como parte de la experiencia turística

Desde AVER destacaron que el enoturismo permite conocer no solo el proceso de producción, sino también la identidad y las historias que hay detrás de cada emprendimiento.

“Un poco el vino es familia, es amistad, es producción, es un sueño entrerriano, que hoy está para vivirse”, expresó Mena.

El representante de la asociación consideró que Entre Ríos tiene un importante potencial para desarrollar esta actividad y convocó a turistas nacionales e internacionales a conocer los viñedos y bodegas de la provincia durante el verano.