Ezequiel Piovi está a punto de disputar uno de los partidos más importantes de su carrera. Este sábado, el mediocampista de Estudiantes de La Plata enfrentará a Palmeiras en la final de la Copa Libertadores, aunque su camino hasta esa instancia estuvo marcado por experiencias poco conocidas: integró la banda de cumbia La Champions Liga, estudió kinesiología y hasta pensó en retirarse del fútbol.

El volante central, de 34 años, llegó al Pincha a comienzos de 2025, después de permanecer casi cinco temporadas en Liga de Quito. Su pasado musical volvió a tomar relevancia tras la viralización de imágenes de su participación en la banda, durante su etapa como juvenil de Vélez Sarsfield.

En una entrevista con el programa Paso a Paso, de TyC Sports, Piovi recordó aquella experiencia después del triunfo de Estudiantes ante Instituto por 1 a 0. “Fue un hobby que surgió en su momento y ya quedó en la historia”, expresó.

De las inferiores de Vélez a La Champions Liga

La historia musical comenzó en el entorno de las divisiones inferiores de Vélez. El proyecto fue impulsado por Hernán Arbuco, quien empezó a grabar canciones en su computadora y luego convocó a compañeros del club para formar una banda.

Piovi participó de aquella iniciativa, en la que se desempeñaba como presentador y animador. El grupo llegó a realizar algunos shows, aunque el futbolista finalmente decidió priorizar su carrera deportiva.

Arbuco había contado que la música comenzó como una actividad entre compañeros y que las canciones empezaron a circular entre los jóvenes del club. “Jugaba en las Inferiores de Vélez, y como tenía tiempo libre, de curioso con la computadora me puse a grabar. Iba al club y les pasaba las canciones a mis compañeros”, relató.

Pensó en retirarse y encontró una oportunidad en Italia

El camino de Piovi en el fútbol profesional no fue sencillo. Después de formarse en Vélez, quedó libre sin haber conseguido debutar en Primera. Durante ese período estudió kinesiología y continuó entrenándose junto a otros jugadores que buscaban una oportunidad.

En 2013 surgió la posibilidad de viajar a Italia para incorporarse al Messina, equipo de la cuarta categoría del fútbol de ese país. Durante la temporada 2013/14 disputó tres partidos y fue suplente en otros tres, con un total de 184 minutos en cancha.

Su experiencia europea duró una temporada. La llegada de un entrenador que priorizaba futbolistas italianos condicionó su continuidad y lo llevó a regresar a la Argentina. En ese momento, incluso llegó a pensar en abandonar el fútbol, pero volvió a entrenarse con jugadores libres.

Luego pasó por General Lamadrid, Fénix y Almagro, hasta que en 2019 llegó a Arsenal de Sarandí y tuvo su primera experiencia en la Liga Profesional.

De la Copa Sudamericana al desafío de la Libertadores

En 2020, Liga de Quito lo incorporó a su plantel. Allí permaneció casi cinco años y consiguió varios títulos, entre ellos la Copa Sudamericana 2023, que el conjunto ecuatoriano ganó frente a Fortaleza de Brasil mediante una definición por penales.

Su experiencia en Ecuador despertó el interés de Estudiantes, que lo sumó a comienzos de 2025 para reforzar el mediocampo. Desde entonces, Piovi se consolidó como uno de los referentes del equipo platense y uno de los futbolistas con mayor participación durante la temporada.

Su exentrenador en Almagro, Sebastián Battaglia, destacó su presente en el Pincha. “Se lo ve muy acoplado, con una muy buena forma como para encarar este tipo de partidos, ya con la experiencia necesaria. Le ha venido muy bien a Estudiantes para tener un mediocampo fuerte”, analizó.

Piovi acumula dos goles y dos asistencias en 71 partidos con Estudiantes y sumó cuatro títulos en dos años: dos Trofeos de Campeones, una Supercopa Argentina y un Torneo Clausura.

Este sábado, desde las 17, tendrá la oportunidad de sumar una nueva conquista a su carrera cuando Estudiantes enfrente a Palmeiras en el estadio Centenario de Montevideo. Un recorrido que comenzó entre las inferiores de Vélez y la música, y que ahora lo encuentra ante la posibilidad de alcanzar la gloria continental.