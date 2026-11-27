Alicia Aluani, Jorge Satto y Ricardo Bravo durante el lanzamiento oficial de la temporada de verano

La temporada de verano en Entre Ríos 2026-2027 fue presentada oficialmente este viernes en el Parque Acuático de Federación, donde autoridades provinciales y municipales destacaron la necesidad de diversificar la oferta turística frente a las condiciones climáticas previstas por el fenómeno de El Niño y fortalecer una de las principales actividades económicas de la provincia.

En diálogo con Elonce, la vicegobernadora Alicia Aluani remarcó la importancia del turismo como generador de empleo y motor del desarrollo económico entrerriano. Estuvo acompañada por el presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (EMTURER), Jorge Satto, y el intendente de Federación, Ricardo Bravo, quienes coincidieron en la necesidad de consolidar el trabajo conjunto entre los distintos destinos.

El lanzamiento reunió las propuestas de 70 destinos turísticos organizados en diez microrregiones, con una programación que incluyó espacios promocionales, gastronomía y exposiciones. La elección de Federación como sede permitió poner en valor el termalismo y los parques acuáticos como alternativas para los visitantes durante los próximos meses.

El turismo como motor de la economía entrerriana

Aluani destacó el impacto que tiene la actividad turística sobre los ingresos de numerosas familias entrerrianas y aseguró que el fortalecimiento del sector constituye una herramienta para promover el crecimiento económico de las localidades.

“Nosotros apuntamos a potenciar el turismo porque mueve el motor de la economía. Es muy importante porque hay familias cuya economía gira alrededor del turismo”, expresó la vicegobernadora a Elonce durante la presentación.

En ese sentido, recordó el movimiento turístico registrado durante la temporada anterior y señaló que uno de los objetivos es garantizar las condiciones necesarias para recibir nuevamente a los visitantes. “Queremos tener las condiciones adecuadas para poder recibirlos en nuestra casa, en nuestra provincia”, manifestó.

Las alternativas turísticas frente al fenómeno de El Niño

Uno de los principales desafíos planteados durante el lanzamiento estuvo vinculado con las condiciones climáticas que podrían afectar la disponibilidad de algunas playas y balnearios. Frente a ese escenario, Aluani sostuvo que Entre Ríos cuenta con atractivos capaces de complementar las propuestas vinculadas con sus ríos.

“Sabemos del fenómeno de El Niño que vamos a tener, pero tenemos que apuntar no solamente a las playas, sino también a las termas, a los parques acuáticos, a los parques nacionales, a las fiestas populares y a los carnavales”, enumeró.

La vicegobernadora consideró que la diversidad de experiencias constituye una fortaleza para posicionar a la provincia dentro del mercado turístico nacional. “Tenemos mucha variedad de oferta para que el país nos vea y nos visite”, afirmó, al destacar las posibilidades recreativas, culturales y naturales del territorio entrerriano.

Entre Ríos promueve el turismo con mascotas

Entre las propuestas para la nueva temporada, Aluani también destacó la incorporación del concepto pet friendly, una iniciativa orientada a facilitar que las familias puedan viajar y disfrutar de sus vacaciones junto a sus animales de compañía.

La propuesta busca responder a las nuevas demandas de los viajeros y ampliar las posibilidades de alojamiento y recreación. “Tratamos de que la familia venga con su mascota y pueda disfrutar de las vacaciones todos juntos”, agregó la funcionaria.

El trabajo conjunto entre los municipios y el sector privado

La organización territorial en diez microrregiones fue otro de los aspectos centrales de la presentación. El esquema busca integrar los atractivos de diferentes localidades, generar circuitos turísticos y fortalecer la promoción de destinos mediante estrategias compartidas.

Aluani sostuvo que el desarrollo de la actividad requiere una articulación permanente entre los gobiernos locales, la Provincia y los prestadores turísticos. “Es una tarea que se hace en red, en forma conjunta: Provincia, municipios, microrregiones y parte privada”, explicó.

Asimismo, planteó que las localidades deben abandonar la lógica de competencia entre destinos para avanzar hacia una estrategia de cooperación. “No es competencia el uno con el otro, sino que es unirnos para potenciarnos, para que crezca nuestra provincia y se desarrolle. Una de las potencias que tenemos es el turismo”, enfatizó.

Convertir las dificultades climáticas en oportunidades

Por su parte, el presidente del EMTURER, Jorge Satto, explicó que las perspectivas climáticas motivaron una revisión de las estrategias de promoción turística. Consideró que las dificultades previstas representan una oportunidad para dar mayor visibilidad a otros atractivos entrerrianos.

“Se presentaba una situación adversa y nosotros la convertimos en una oportunidad. Y cuando digo nosotros, hablo del sistema”, señaló el funcionario, quien destacó la participación de los diferentes actores vinculados con la actividad.

Satto también remarcó que el turismo tiene una incidencia transversal sobre distintos sectores de la economía. En ese sentido, explicó que los acontecimientos culturales, deportivos, científicos, educativos e históricos generan demanda de alojamiento, gastronomía y otros servicios turísticos.

El termalismo y los carnavales, entre los principales atractivos

Con 16 complejos termales distribuidos en su territorio, Entre Ríos cuenta con una infraestructura que permite desarrollar actividades turísticas durante las distintas estaciones del año. Satto adelantó que se trabaja para fortalecer el reconocimiento nacional de este producto.

Apertura de la temporada de verano en Entre Ríos - testimonio de Jorge Satto

“Estamos en un proceso para reconocer al termalismo como un producto a nivel nacional equiparable con el mar o con la nieve. El termalismo mueve muchísima gente. Federación lo sabe, y tantas otras localidades que tienen termalismo”, indicó.

El presidente del EMTURER también resaltó el aporte de los carnavales, particularmente el de Gualeguaychú, y el patrimonio histórico entrerriano. Además, destacó que la actividad turística contribuye a preservar pequeñas localidades, generar empleo y favorecer el arraigo de sus habitantes.

Federación se prepara para recibir a los turistas

El intendente Ricardo Bravo destacó que Federación combina la infraestructura de su parque termal y acuático con una agenda de acontecimientos culturales y recreativos que complementan la estadía de los visitantes. Entre ellos, mencionó la Fiesta Nacional del Lago.

“Es una fiesta que convoca mucha gente y también en ese período de enero y febrero tenemos gran afluencia de turismo. Debemos esforzarnos, hacer una fiesta acorde a la exigencia que tenemos”, manifestó el mandatario municipal.

Bravo explicó que el objetivo es que la celebración contribuya a diversificar la propuesta de la ciudad durante los meses de mayor movimiento turístico, al tiempo que permita generar oportunidades para los comercios y prestadores de servicios locales.

La integración regional como estrategia de crecimiento

Consultado sobre la organización de los destinos en microrregiones, el intendente de Federación defendió la integración territorial y aseguró que incluso las ciudades con una actividad turística consolidada necesitan establecer vínculos con otras localidades.

“En los tiempos que estamos viviendo es fundamental asociarnos con las microrregiones. Yo entiendo que nadie se salva solo. El individualismo me parece que no sirve”, sostuvo Bravo en diálogo con Elonce.

El mandatario municipal coincidió con las autoridades provinciales en la importancia de sostener políticas coordinadas para afrontar los desafíos de la nueva temporada. “Queremos trabajar en conjunto porque creemos que es la manera de salir adelante”, concluyó.