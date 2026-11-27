Una niñera recibirá un aumento salarial del 1,6% en diciembre de 2026, además de la segunda cuota del aguinaldo. Cuánto cobrará por hora, por mes y cuál será el costo de contratar personal para el cuidado de niños durante las vacaciones.
El sueldo de una niñera tendrá un nuevo incremento del 1,6% en diciembre de 2026, según la escala salarial establecida por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). Con esta actualización, el valor mínimo de la hora para el personal con retiro será de $4.522,71.
La medida fue establecida mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial el 3 de septiembre, que dispuso dos aumentos consecutivos del 1,6% para noviembre y diciembre. Además, durante el último mes del año, las trabajadoras deberán percibir la segunda cuota del aguinaldo.
Las niñeras están comprendidas dentro de la categoría de asistencia y cuidado de personas, que también incluye la atención no terapéutica de adolescentes, adultos mayores, personas enfermas o con discapacidad.
Cuánto cobra una niñera por hora y por mes en diciembre
La escala salarial distingue entre el personal con retiro, que regresa a su domicilio una vez finalizada la jornada laboral, y quienes permanecen en el lugar de trabajo.
Los valores mínimos correspondientes a diciembre de 2026 serán los siguientes:
Por hora con retiro: $4.522,71.
Por hora sin retiro: $5.002,28.
Sueldo mensual con retiro: $571.842,92.
Sueldo mensual sin retiro: $630.347,58.
Cabe señalar que los salarios correspondientes a noviembre, que se abonan a principios de diciembre en el caso del personal mensualizado, tendrán como referencia la escala anterior. Esta estableció valores de $4.451,49 por hora con retiro y $4.923,50 sin retiro, mientras que los haberes mensuales alcanzaron los $562.837,52 y $620.420,85, respectivamente.
Cuánto cobrará una niñera por trabajar cuatro horas diarias
Con la finalización del ciclo lectivo y el comienzo de las vacaciones de verano, muchas familias recurren a la contratación de personal para el cuidado de sus hijos durante determinadas horas del día.
Una niñera con retiro que trabaje cuatro horas diarias percibirá un mínimo de $18.090,84 por jornada, de acuerdo con los valores establecidos para diciembre.
Si cumple ese horario de lunes a viernes durante todo el mes, contabilizando 84 horas efectivamente trabajadas y excluyendo los feriados del 8 y 25 de diciembre, el importe por esas horas ascenderá a $379.907,64. La liquidación definitiva deberá contemplar los feriados remunerados y demás conceptos que correspondan, publicó Iprofesional.
Cuánto le corresponde de aguinaldo a una niñera
La segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) equivale al 50% de la mayor remuneración mensual percibida durante el segundo semestre del año, conforme a lo establecido por la Ley 26.844, que regula el trabajo en casas particulares.
Si diciembre fue el mes de mayor remuneración y la trabajadora percibió los valores mínimos de la escala mensual, los importes del aguinaldo serán:
Niñera con retiro: $285.921,46.
Niñera sin retiro: $315.173,79.
Para quienes trabajan por hora, el cálculo se realiza sobre la mayor remuneración mensual del semestre. En tanto, si la relación laboral comenzó durante ese período, el aguinaldo deberá abonarse proporcionalmente al tiempo trabajado.
Cuánto cobrará una niñera en diciembre co
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Tomando como referencia el ejemplo de una trabajadora que cumple cuatro horas diarias y registra una remuneración mensual de $379.907,64, la segunda cuota del aguinaldo ascendería a $189.953,82, siempre que haya trabajado durante todo el semestre y diciembre sea su mes de mayores ingresos.
Bajo esas condiciones, la suma del salario y el SAC alcanzaría los $569.861,46.
En el caso del personal mensualizado de jornada completa, la suma de ambos conceptos ascendería a $857.764,38 para quienes trabajan con retiro y a $945.521,37 para quienes lo hacen sin retiro. Estos montos corresponden a valores de referencia y pueden variar según los adicionales y las condiciones de contratación.