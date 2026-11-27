REDACCIÓN ELONCE
En el marco del Día Mundial del Sida, realizarán una jornada de prevención del VIH el martes 1 de diciembre en el Centro Cultural Juan L. Ortiz. Francisco Astudilla detalló a Elonce las prestaciones sanitarias y los conversatorios previstos.
El Ministerio de Salud de Entre Ríos organizó una jornada de prevención del VIH para el martes 1 de diciembre, desde las 16.30, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná. La iniciativa, enmarcada en el Día Mundial del Sida, incluirá testeos rápidos, controles sanitarios, entrega de preservativos y charlas abiertas a la comunidad.
En diálogo con Elonce, Francisco Astudilla, coordinador del Programa de VIH, Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), Hepatitis Virales y Tuberculosis de la cartera sanitaria provincial, explicó que la propuesta surgió con el propósito de ampliar las prestaciones que habitualmente se ofrecen durante esta conmemoración.
El profesional señaló que las actividades estarán orientadas a facilitar el acceso al diagnóstico, promover hábitos de cuidado y atender las necesidades de quienes viven con el virus, en consonancia con el lema de este año, centrado en el acceso a la salud.
Testeos rápidos y controles sanitarios
Durante el encuentro se realizarán pruebas rápidas de VIH, sífilis y hepatitis C. También habrá controles de presión arterial y glucemia, revisión de carnés de vacunación, entrega de preservativos y espacios de consejería sexual.
“Las personas adultas y principalmente las personas que viven con el virus necesitan actualizar sus carnet de vacunación”, explicó Astudilla.
El especialista señaló que esta población también puede desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles, como hipertensión arterial y diabetes, además de presentar un riesgo cardiovascular elevado. Por ese motivo, decidieron incorporar otras prestaciones al operativo.
Conversatorios para combatir la estigmatización
La iniciativa contará con el acompañamiento del Servicio de Infectología del Hospital San Martín de Paraná. Sus profesionales participarán de charlas sobre la atención integral de los pacientes y la importancia de garantizar su acceso a las distintas especialidades médicas.
Además, fueron convocados docentes, enfermeros y personas que viven con VIH para compartir sus experiencias cotidianas. “El estigma sigue estando muy fuerte, lamentablemente”, manifestó el coordinador.
Astudilla remarcó que el seguimiento infectológico no debe relegar otros aspectos del bienestar de los pacientes. “Los pacientes se pueden enfermar de otra cosa y tienen que seguir concurriendo al sistema de salud. El sistema de salud tiene que prepararse y tiene que ser amigable con ellos”, sostuvo.
La importancia de la prevención combinada
El profesional destacó la necesidad de complementar el uso del preservativo con estudios periódicos, consejería y otras herramientas disponibles para reducir el riesgo de transmisión. Asimismo, indicó que durante 2026 se registró un aumento de algunas infecciones de transmisión sexual.
“Si nosotros nos testeamos, sabemos qué tenemos o qué no tenemos, podemos acceder a tratamientos”, explicó.
Entre las estrategias preventivas, mencionó la disponibilidad de la profilaxis preexposición (PrEP) y la profilaxis posexposición (PEP), medicamentos utilizados para prevenir la infección por VIH antes o después de una posible exposición al virus, respectivamente.
Cuándo y dónde se realizará la jornada de prevención del VIH
La convocatoria tendrá lugar el martes 1 de diciembre en el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná. Las actividades comenzarán a las 16.30 y se extenderán hasta aproximadamente las 20.30.
Los testeos y las demás prestaciones se desarrollarán en una carpa sanitaria instalada en la explanada del establecimiento, con el acompañamiento del Ministerio de Salud de Entre Ríos.
En tanto, las charlas y los conversatorios se realizarán en el aula principal del centro cultural, donde los asistentes podrán intercambiar experiencias, despejar dudas y conocer las herramientas disponibles para el cuidado de su salud.