El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas de nivel amarillo para este sábado 28 de noviembre en sectores de siete provincias argentinas. La advertencia comprende zonas de Misiones, Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Tucumán, Jujuy y Salta.

Según informó el organismo, los fenómenos podrían estar acompañados por precipitaciones intensas en períodos cortos, ocasional caída de granizo, ráfagas fuertes y frecuente actividad eléctrica.

“El área será afectada por lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes”, indicó el SMN. Además, anticipó valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, que podrían ser superados de manera localizada.

Alerta por tormentas: las zonas afectadas en cada provincia

Misiones: Eldorado, Iguazú y las zonas bajas de General Manuel Belgrano y Montecarlo.

Buenos Aires: Adolfo Gonzales Chaves, centro de Lobería, norte de Coronel Dorrego, Necochea, San Cayetano, Tres Arroyos y Bahía Blanca; oeste de Patagones y Villarino; Puan y las zonas bajas de Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra y Tornquist.

La Pampa: los departamentos de Caleu Caleu y Hucal.

Advertencias para Cuyo y el norte argentino

Mendoza: General Alvear, zonas bajas de San Rafael y Malargüe, además de los sectores cordilleranos de Las Heras, Luján de Cuyo y Tupungato.

Tucumán: Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas y Yerba Buena. También comprende las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.

Salta: Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, zonas bajas de Chicoana, La Caldera y Rosario de Lerma, y la zona montañosa de Cafayate.

Jujuy: Yavi y los sectores de la Puna de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara y Tumbaya.