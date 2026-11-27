Los docentes universitarios nucleados en la Conadu Histórica definieron no tomar exámenes finales durante diciembre, en el marco del reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial.

Cecilia Piérola, docente universitaria e integrante de la Comisión Directiva Ampliada de Sitradu, explicó este viernes a Elonce los alcances de la medida de fuerza, durante una entrevista realizada en la Facultad de Ciencias Económicas.

“La Federación de Docentes Universitarios Conadu Histórica definió una nueva medida de fuerza, que es la no toma de exámenes finales durante diciembre, en función del incumplimiento todavía de la Ley de Financiamiento Universitario, lo cual implica que se siga desfinanciando la universidad pública y que seguimos perdiendo salario mes a mes”, señaló.

Los docentes universitarios profundizaron las medidas de fuerza

Piérola sostuvo que la decisión respondió a la falta de respuestas del Gobierno nacional frente a los sucesivos reclamos de la comunidad universitaria.

“Nosotros vemos que tenemos que escalar las medidas porque hemos hecho marchas, paros, actividades de visibilización, ollas, clases públicas y el Gobierno no da cuenta de esto”, manifestó.

Asimismo, destacó el respaldo social que, según consideró, tuvieron las movilizaciones y recordó que la normativa fue aprobada y ratificada por el Congreso Nacional.

“La universidad pública es un valor muy caro a la sociedad argentina”, afirmó y señaló que las presentaciones judiciales realizadas por la comunidad universitaria obtuvieron resoluciones favorables a la aplicación de la ley.

La pérdida del poder adquisitivo de los docentes

La representante gremial también se refirió al deterioro de los ingresos del sector y aseguró que la pérdida salarial se arrastra desde hace más de una década.

“Es cierto que no teníamos un buen salario en 2023. Sin embargo, perdimos un 30% de golpe de nuestro poder adquisitivo que nunca recuperamos, a pesar de que hubo algunas recomposiciones parciales contra la inflación”, explicó.

En esa línea, advirtió que las dificultades económicas también afectaron el presupuesto de las instituciones y las becas estudiantiles.

“Que haya poco salario para los docentes implica que nosotros tenemos que tomar otros trabajos para poder llegar a fin de mes y eso deteriora la calidad educativa”, sostuvo.

Además, remarcó que el financiamiento universitario tiene consecuencias que exceden la situación laboral del sector. “No es solamente nuestro salario, sino también la posibilidad de toda la sociedad de contar con profesionales bien formados en todas las áreas”, agregó.

“Sabemos que es una medida antipática”

Respecto del impacto que tendrá la suspensión de los exámenes finales sobre los estudiantes, Piérola reconoció las dificultades que implica la decisión, aunque defendió la necesidad de profundizar el reclamo.

“Sabemos que es una medida antipática. Nosotros tenemos un compromiso pedagógico con la enseñanza, con la investigación y con la extensión, pero vemos que la situación no da para más”, expresó a Elonce.

La docente también manifestó su preocupación por las dificultades económicas que atraviesan los alumnos para continuar sus estudios y por la falta de recursos destinados a la investigación.

Docentes definieron no tomar exámenes finales en diciembre

“Pareciera que la universidad sigue andando y la verdad es que sigue andando a costa de nuestra sobreexplotación, mientras vemos que cada vez menos chicos se quedan en las aulas porque no les alcanza para el colectivo, no les alcanza para los apuntes”, relató.

Finalmente, aclaró que, por el momento, la medida fue convocada por Conadu Histórica y manifestó la intención de coordinar acciones con las demás federaciones docentes y los trabajadores no docentes.

“Creemos que es importante hacer notar que las cosas no están bien y no naturalizar esta situación”, concluyó.