El salario mínimo, vital y móvil (SMVM) de la Argentina aumentará un 1,91% en diciembre y alcanzará los $406.400 mensuales. Con este incremento, la remuneración básica equivaldrá a US$252,33 y se ubicará entre las tres más bajas de América Latina, según el relevamiento difundido por Cadena 3.

De acuerdo con la comparación regional, únicamente Venezuela y Nicaragua registrarán ingresos inferiores a los de Argentina, mientras que Brasil y Bolivia se posicionarán por encima.

En contrapartida, Costa Rica encabezó el listado de los países con las remuneraciones mínimas más elevadas, seguida por Panamá, Uruguay, Honduras y Chile.

Los salarios mínimos más altos y más bajos de América Latina

Los cinco países con los ingresos básicos más elevados, expresados en dólares, fueron:

Costa Rica: US$841,17.

Panamá: US$706.

Uruguay: US$626,30.

Honduras: US$555.

Chile: US$531,11.

En tanto, los cinco países con las remuneraciones más bajas fueron:

Venezuela: US$0,14.

Nicaragua: US$252.

Argentina: US$252,33.

Brasil: US$276,67.

Bolivia: US$279,83.

Cuánto aumentó el salario mínimo durante 2026

En Argentina, el haber mínimo comenzó el año en $341.000 y alcanzó los $398.800 en noviembre. Con la actualización prevista para diciembre, acumulará un incremento nominal del 19,18% durante 2026.

La próxima suba representará una diferencia de $7.600 respecto del monto vigente y de $65.400 en comparación con enero.

Sin embargo, el ingreso continuará por debajo de los valores de las canastas de referencia que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Para qué alcanzará el salario mínimo en diciembre

Según los datos del Indec, una familia de cuatro integrantes necesitó $1.690.000 en octubre para no quedar por debajo de la línea de pobreza.

En relación con ese valor, el salario mínimo de diciembre cubrirá apenas el 24% de la canasta básica total. Un hogar necesitaría más de cuatro remuneraciones mínimas para alcanzar dicho monto.

El ingreso también resultará inferior a los valores de la canasta de crianza. Según el último informe del organismo estadístico, el costo mensual de mantener y cuidar a un menor de 12 años osciló entre $591.320 y $754.869, dependiendo de su edad.