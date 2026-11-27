El salario mínimo tendrá una nueva actualización en diciembre. Cómo quedará la remuneración argentina frente a la de otros países de América Latina y qué se podrá comprar con ese ingreso.
El salario mínimo, vital y móvil (SMVM) de la Argentina aumentará un 1,91% en diciembre y alcanzará los $406.400 mensuales. Con este incremento, la remuneración básica equivaldrá a US$252,33 y se ubicará entre las tres más bajas de América Latina, según el relevamiento difundido por Cadena 3.
De acuerdo con la comparación regional, únicamente Venezuela y Nicaragua registrarán ingresos inferiores a los de Argentina, mientras que Brasil y Bolivia se posicionarán por encima.
En contrapartida, Costa Rica encabezó el listado de los países con las remuneraciones mínimas más elevadas, seguida por Panamá, Uruguay, Honduras y Chile.
Los salarios mínimos más altos y más bajos de América Latina
Los cinco países con los ingresos básicos más elevados, expresados en dólares, fueron:
Costa Rica: US$841,17.
Panamá: US$706.
Uruguay: US$626,30.
Honduras: US$555.
Chile: US$531,11.
En tanto, los cinco países con las remuneraciones más bajas fueron:
Venezuela: US$0,14.
Nicaragua: US$252.
Argentina: US$252,33.
Brasil: US$276,67.
Bolivia: US$279,83.
Cuánto aumentó el salario mínimo durante 2026
En Argentina, el haber mínimo comenzó el año en $341.000 y alcanzó los $398.800 en noviembre. Con la actualización prevista para diciembre, acumulará un incremento nominal del 19,18% durante 2026.
La próxima suba representará una diferencia de $7.600 respecto del monto vigente y de $65.400 en comparación con enero.
Sin embargo, el ingreso continuará por debajo de los valores de las canastas de referencia que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Para qué alcanzará el salario mínimo en diciembre
Según los datos del Indec, una familia de cuatro integrantes necesitó $1.690.000 en octubre para no quedar por debajo de la línea de pobreza.
En relación con ese valor, el salario mínimo de diciembre cubrirá apenas el 24% de la canasta básica total. Un hogar necesitaría más de cuatro remuneraciones mínimas para alcanzar dicho monto.
El ingreso también resultará inferior a los valores de la canasta de crianza. Según el último informe del organismo estadístico, el costo mensual de mantener y cuidar a un menor de 12 años osciló entre $591.320 y $754.869, dependiendo de su edad.