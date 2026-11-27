El Superior Tribunal de Justicia (STJ) convocó a un concurso público para cubrir 96 cargos en el Poder Judicial de Entre Ríos, correspondientes a los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI). La convocatoria está destinada a profesionales de Psicología, Psiquiatría y Trabajo Social, quienes podrán inscribirse de manera online entre el 14 y el 29 de diciembre de 2026.

El concurso abierto de oposición y antecedentes permitirá cubrir vacantes de Oficial Superior de Primera. La medida fue dispuesta mediante la Resolución Nº 442, del 26 de noviembre, en el marco de las modificaciones aprobadas por el Acuerdo General Nº 27/26.

Dichas modificaciones establecieron que los concursos destinados a cubrir estos cargos debían convocarse antes del 31 de diciembre de este año.

Cuáles son los cargos disponibles y dónde se encuentran

Del total de vacantes, 36 corresponden a profesionales de Psicología, 34 a Trabajo Social y 26 a Psiquiatría, distribuidas en 20 jurisdicciones judiciales de la provincia.

Los puestos se encuentran en Chajarí, Colón, Concordia (Multifuero y Ejecución de Penas), Diamante, Federación, Federal, Feliciano, Gualeguay, Gualeguaychú (Multifuero y Ejecución de Penas), Islas del Ibicuy, La Paz, Nogoyá, Paraná, San Salvador, Tala, Uruguay, Victoria y Villaguay.

Cada postulante podrá inscribirse para concursar en un máximo de dos jurisdicciones, que deberá indicar expresamente al momento de completar el formulario correspondiente.

Cómo inscribirse y cuáles son los requisitos

La inscripción se realizará exclusivamente de manera online, mediante el formulario disponible en la sección "Concursos" de la página web del Poder Judicial de Entre Ríos. El plazo comenzará el 14 de diciembre, a las 7, y finalizará el 29 de diciembre, a las 13 horas.

Los interesados deberán completar el formulario y adjuntar únicamente la documentación correspondiente a los requisitos mínimos exigidos. No podrán participar quienes incumplan esas condiciones o estén alcanzados por las incompatibilidades previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El Jurado Evaluador analizará las solicitudes y resolverá sobre la admisión de los postulantes. Las notificaciones serán enviadas al correo electrónico declarado y, complementariamente, podrán publicarse en la página web institucional.

Quiénes integrarán el Jurado Evaluador

El jurado estará integrado por Elena Salomón, Victoria Delaude, Silvana Lerma, Graciela Gardiner, Susana Cazzaniga y José Alberto Cabelluzzi.

Como secretarias administrativas del concurso fueron designadas Sofía Uranga, directora de la Oficina de Violencia de Género del STJ, y Fernanda Baima, directora de la Oficina de la Mujer.

Asimismo, se invitará a participar como veedores a representantes de colegios y entidades profesionales, de la Asociación de Médicos y Médicas Psiquiatras de Entre Ríos, de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) y de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN).