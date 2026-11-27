La búsqueda de una niña argentina en Venezuela sufrió un retroceso luego de que las autoridades de ese país informaran que desconocen su paradero. Se trata de M.G.S.A., de cinco años, quien fue trasladada al exterior sin la autorización de su padre cuando tenía dos. Ante esta situación, la Fiscalía Federal de Santa Fe solicitó la detención y declaración indagatoria de su madre, identificada como F.A.S.

Nicolás Altamirano, padre de la pequeña, expresó su tristeza tras conocer que la niña ya no se encontraba en el lugar donde había sido localizada por Interpol, en el estado venezolano de Barinas.

“Lamentablemente es volver a estar en cero. Hace unos meses vivíamos una alegría enorme de saber que habían localizado a mi hija después de tres años”, manifestó a LT10. Y añadió: “Mi hija sigue desaparecida, no tenemos novedad alguna”.

El pedido de detención de la madre

Altamirano explicó que la solicitud de la Fiscalía Federal constituye el paso previo para tramitar una notificación roja de Interpol, una vez que el juez interviniente resuelva el planteo.

“Como primera instancia se está pidiendo la captura y detención nacional, porque es el primer paso a dar. Ahora tiene que revisar todo el caso el juez para poder escalar y enviar todo a Interpol”, señaló.

El padre también cuestionó la falta de respuestas de las autoridades venezolanas durante las gestiones para concretar la restitución internacional de su hija. “Venezuela nos cerró la puerta literalmente, por así decirlo, porque hace casi dos meses que no nos escribieron más, no contestaron más ningún correo”, aseguró.

Según Altamirano, la madre había mantenido conversaciones con representantes de la Fiscalía y un abogado para gestionar su regreso a la Argentina, pero no aceptó esa posibilidad.

El reclamo a la Justicia provincial

Altamirano recordó que radicó la denuncia el 25 de agosto de 2023, dos días después de perder contacto con su hija. En aquella oportunidad, advirtió sobre el riesgo de que la niña fuera trasladada al exterior. La causa permaneció archivada durante un año en la Unidad Fiscal Nº 1 de Santa Fe.

“Yo pedí ayuda, yo me moví por un montón de lados y lamentablemente no sé si por ser hombre o por cuál motivo me cerraron la puerta y no me dieron ayuda. Me mandaban a casa, me decían ‘te vamos a llamar’ y así hasta que desapareció mi hija”, relató.

Además, solicitó que la Justicia provincial investigue al entorno familiar materno por su presunto conocimiento de los movimientos de la mujer y la pequeña.

“Yo quiero pedir hoy de corazón a la Justicia provincial, que fue quien me soltó la mano en el momento cuando yo pedí ayuda y que realmente podrían haber prevenido esto, que por lo menos esta vez decidan ayudarme e investiguen a la familia”, expresó.

El pedido de ayuda para encontrar a su hija

Tras más de tres años sin reencontrarse con la niña, Altamirano manifestó su preocupación por los sucesivos desplazamientos que, según afirmó, realizó junto a su madre por distintos países.

“Mi hija con cinco años ya viajó por un montón de países, cruzó de continente a continente. No es una vida para ella. No hay que normalizar el ‘está con la madre, está bien’, no, porque no es así. Yo también soy el padre, yo también tengo derecho de estar con ella”, sostuvo.

Finalmente, pidió a los medios de comunicación y a la comunidad que continúen difundiendo la búsqueda para que cualquier información sobre su paradero sea comunicada a las autoridades.

“Pido por favor que sigamos difundiendo, que se siga haciendo viral y que podamos llegar también a otros países. Alguien tiene que localizar a mi hija, alguien la tiene que ver en una foto para que se puedan comunicar con la policía y que esto se termine, que sea solamente una pesadilla”, concluyó.