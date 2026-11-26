La Justicia Federal de Santa Fe investiga a una mujer acusada de llevarse a su hija a Venezuela sin autorización del padre en agosto de 2023, cuando la niña tenía dos años. Los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron su detención y declaración indagatoria por el delito de sustracción, retención y ocultación de un menor de diez años.

El pedido fue formulado por el fiscal federal Jorge Gustavo Onel y los fiscales federales coadyuvantes Natalia Palacin y Juan Claudio Aguirre, integrantes del Área de Transición de la Unidad Fiscal Santa Fe, ante el juez federal de Garantías Aurelio Cuello Murua. La acusada, identificada por sus iniciales F.A.S., enfrenta una imputación por un delito previsto en el artículo 146 del Código Penal, que contempla penas de entre cinco y 15 años de prisión.

La investigación, según publicó Fiscales, comenzó el 25 de agosto de 2023, cuando el padre, Nicolás Altamirano, denunció la desaparición de su hija ante la Comisaría 1ª de la ciudad de Santa Fe. Posteriormente, el 3 de septiembre de 2024, las actuaciones quedaron radicadas en la Unidad Fiscal Santa Fe, luego de que la Justicia provincial declinara su competencia.

Investigan cómo la mujer trasladó a su hija fuera del país

Según la investigación, la mujer habría sustraído, retenido y ocultado a su hija desde, al menos, el 23 de agosto de 2023, manteniéndola fuera del contacto con su padre y trasladándola fuera del territorio argentino sin autorización paterna.

Los informes de la Dirección Nacional de Migraciones determinaron que ninguna de las dos registraba movimientos migratorios formales desde la fecha del hecho. Ante esta situación, los fiscales consideraron que habrían salido del país eludiendo los controles migratorios, aunque no lograron establecer el itinerario realizado.

Durante las tareas investigativas también se analizaron registros de conexiones a cuentas de redes sociales atribuidas a la mujer, vinculados con distintos países de Sudamérica. Estos elementos aportaron indicios sobre su desplazamiento internacional y, el 2 de marzo de 2026, la Fiscalía solicitó a Interpol la emisión de una notificación amarilla para localizar a la niña.

Interpol localizó a la madre y a la niña en Venezuela

Tras la difusión del caso y el pedido de colaboración de la Fiscalía, una persona que prefirió mantener su identidad en reserva aportó información sobre el paradero de ambas. El 5 de junio de 2026, Interpol logró localizar a la mujer y a su hija en un domicilio del sector Altamira, municipio de Barinas, en el estado venezolano del mismo nombre.

A partir del hallazgo, el padre de la niña, mediante su abogado particular, inició un trámite de restitución internacional ante la Cancillería Argentina. La solicitud fue remitida el 10 de agosto de 2026 a la Autoridad Central de Venezuela y posteriormente la demanda fue admitida por la Justicia de ese país.

Sin embargo, en octubre pasado, las autoridades venezolanas informaron dificultades para establecer nuevamente el paradero de la mujer y su hija. Actualmente se desconoce dónde residen y el padre todavía no pudo revincularse con la niña, que tiene cinco años. En este contexto, los fiscales solicitaron la detención de la acusada y que sea citada a prestar declaración indagatoria.