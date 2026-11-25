Un gesto solidario protagonizado por estudiantes del Colegio Capuchinos de Concordia conmovió este miércoles en las redes sociales. Los adolescentes realizaron una colecta y le regalaron una bicicleta nueva a un compañero de 14 años que había sido atropellado por una camioneta cuyo conductor se dio a la fuga.

El accidente de tránsito ocurrió el pasado viernes 20 de noviembre, cuando el estudiante circulaba en bicicleta y fue embestido por el vehículo. Como consecuencia del impacto, el adolescente sufrió lesiones y su rodado quedó destruido.

Ante lo sucedido, sus compañeros de colegio decidieron reunir dinero para comprarle una bicicleta que le permitiera volver a trasladarse hasta el establecimiento educativo.

Una colecta para regalarle una bicicleta nueva

Los estudiantes concurrieron este miércoles a una mueblería de Concordia, donde adquirieron el rodado con el dinero recaudado. La iniciativa surgió como una manera de acompañar al adolescente después del accidente y ayudarlo a recuperar su medio de transporte.

El joven recibió con alegría la bicicleta que le entregaron sus compañeros, quienes se organizaron para concretar la compra apenas cinco días después del siniestro vial.

El gesto de compañerismo trascendió el ámbito escolar y se difundió a través de las redes sociales, donde la iniciativa solidaria de los estudiantes generó repercusión.

Cómo ocurrió el accidente de tránsito

Según la información policial brindada a Elonce, el siniestro ocurrió en la intersección de avenida Eva Perón y J. J. Mega, donde intervino personal de la Comisaría Sexta.

El adolescente fue trasladado al Hospital Delicia Concepción Masvernat. Tras recibir atención médica, los profesionales informaron que presentaba traumatismos y escoriaciones de carácter leve.

En tanto, el conductor de la camioneta, un hombre de 73 años, fue localizado posteriormente por efectivos policiales. Según indicaron fuentes policiales, el automovilista habría protagonizado otros siniestros viales durante su recorrido por distintos sectores de Concordia.