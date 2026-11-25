El Gobierno nacional amplió las alternativas para acceder al subsidio para garrafas, mediante la incorporación de Mercado Pago, AppYPF y Naranja X al esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). La asistencia contempla un reintegro de $9.593 por cada garrafa de gas de 10 kilos adquirida por los hogares que cumplan con los requisitos establecidos.

El régimen, que reemplazó al Programa Hogar desde mayo de 2026, está destinado a familias que utilizan gas envasado y reúnen determinadas condiciones económicas y patrimoniales.

Hasta el momento, la operatoria funcionaba mediante BNA+ y MODO, junto con las entidades bancarias adheridas a esta última plataforma. La ampliación fue formalizada por la Secretaría de Energía a través de un acta complementaria al convenio vigente con el Banco Nación y MODO.

Cuánto se cobra por el subsidio para garrafas

El beneficio establece una devolución de $9.593 por cada garrafa de 10 kilos. A diferencia del anterior Programa Hogar, el dinero no se acredita mediante una transferencia mensual independiente, sino que se aplica al momento de realizar la compra.

La cantidad de unidades bonificadas varía según la época del año:

Durante el invierno: hasta dos garrafas mensuales, con un reintegro máximo de $19.186.

Durante el resto del año: una unidad por mes, con una devolución de $9.593.

Para acceder a la asistencia, los hogares deberán contar con la solicitud aprobada y efectuar la operación mediante alguno de los medios de pago habilitados en los comercios adheridos.

Quiénes pueden acceder al beneficio

El régimen está destinado a los grupos familiares inscriptos en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) cuyos ingresos netos sean inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) correspondientes a un hogar tipo 2, según los valores publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

También podrán quedar comprendidos los hogares que cuenten con integrantes que posean alguna de las siguientes condiciones:

Titular de un Certificado de Vivienda Familiar emitido por el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

Beneficiario de una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Titular de un Certificado Único de Discapacidad (CUD).

La evaluación tendrá en cuenta la situación económica y patrimonial de todos los integrantes del grupo familiar, no únicamente los ingresos de quien realiza la solicitud.

Qué condiciones pueden impedir el acceso al subsidio

Además del límite de ingresos, el esquema contempla una serie de indicadores patrimoniales que podrían determinar el rechazo de la solicitud o la exclusión del régimen.

Entre las condiciones establecidas se encuentran:

Poseer uno o más automóviles con una antigüedad igual o inferior a tres años, excepto en hogares con un integrante titular de un CUD.

Contar con tres o más inmuebles.

Tener una embarcación de lujo.

Ser propietario de una aeronave.

Poseer activos societarios.

Asimismo, el subsidio para garrafas es incompatible con la bonificación correspondiente al servicio de gas natural por redes. Por lo tanto, los hogares no podrán recibir simultáneamente ambas prestaciones.

Cómo inscribirse para recibir el subsidio para garrafas

El trámite puede realizarse gratuitamente a través del sitio oficial de Subsidios Energéticos Focalizados o mediante la aplicación Mi Argentina.

Quienes estaban registrados en el anterior Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no deberán completar nuevamente la inscripción, debido a que sus datos fueron incorporados al nuevo sistema.

En cambio, deberán efectuar la solicitud los antiguos beneficiarios del Programa Hogar que todavía no se hayan registrado en el ReSEF y aquellas familias que nunca hayan solicitado la asistencia.

Paso a paso para completar la inscripción

Ingresar al sitio oficial: acceder a subsidios-energia.argentina.gob.ar o utilizar la aplicación Mi Argentina.

Reunir la documentación: tener a disposición el DNI, CUIL de los integrantes mayores de 18 años y los datos económicos y patrimoniales del hogar.

Iniciar sesión: utilizar el usuario y la contraseña de Mi Argentina.

Completar la declaración jurada: verificar la información precargada, actualizar los datos necesarios y completar el formulario.

Enviar la solicitud: guardar el código de confirmación y descargar la constancia para consultar posteriormente el estado del trámite.

La inscripción no tiene una fecha límite establecida. Sin embargo, para recibir el reintegro será necesario contar con la aprobación correspondiente.

Con qué billeteras virtuales se podrá cobrar el reintegro

Con las nuevas incorporaciones anunciadas por la Secretaría de Energía, los beneficiarios tendrán cinco alternativas para realizar las compras y acceder a la devolución:

BNA+.

MODO, con los bancos adheridos.

Mercado Pago.

AppYPF.

Naranja X.

La ampliación facilitará el acceso a quienes utilizan billeteras virtuales para sus operaciones cotidianas y no recurren habitualmente a los servicios bancarios tradicionales.