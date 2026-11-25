Una mujer entrerriana de 36 años murió ahogada en una playa de Uruguay este miércoles, tras ser rescatada del agua por bañistas que se encontraban en el lugar. El trágico episodio ocurrió en playa Chihuahua, en el departamento de Maldonado. Según trascendió, la víctima sería oriunda de Viale, departamento Paraná.

De acuerdo con lo consignado por el sitio uruguayo Montevideo, el hecho ocurrió alrededor de las 13.30, cuando el servicio de emergencias 911 recibió un llamado que alertaba sobre dos personas que se estarían ahogando.

Ante el aviso, efectivos de la Prefectura Nacional Naval se trasladaron hasta el lugar por vía terrestre y marítima, a bordo de una embarcación Boston Whaler.

Bañistas rescataron a las dos personas

Al arribar a la playa, los uniformados constataron que ambas personas ya habían sido retiradas del agua por quienes se encontraban en el sector.

Se trataba de un hombre y una mujer, ambos argentinos y de 36 años. Mientras que el primero se encontraba en buenas condiciones sanitarias, la entrerriana permanecía inconsciente y era asistida por los bañistas que habían participado del rescate.

De inmediato, el personal de Prefectura comenzó a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), que se extendieron hasta la llegada de una unidad de emergencia móvil de Cardiomóvil.

Confirmaron el fallecimiento de la entrerriana

Los profesionales de la salud continuaron con las tareas de reanimación. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, a las 14.35 el médico constató el fallecimiento de la mujer.

El fiscal de turno, Sebastián Robles, fue informado sobre lo sucedido y dispuso las actuaciones correspondientes.