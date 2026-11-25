El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, encabezó este miércoles la inauguración de un nuevo destacamento policial en inmediaciones del Club Atlético Estudiantes de Paraná, sobre el paseo del arroyo Las Viejas. La dependencia contará con dos efectivos durante las 24 horas, una camioneta y el respaldo del sistema de emergencias 911.

La iniciativa surgió a partir de los reclamos de los vecinos por hechos de inseguridad y se concretó mediante la colaboración entre el Gobierno provincial, la Municipalidad de Paraná y la institución deportiva, que cedió el espacio físico y donó el contenedor donde funcionará la dependencia.

“Esta respuesta rápida de la Policía tiene que ver con escuchar a la gente, con la cercanía de la Policía con los vecinos. Era un reclamo de mucho tiempo, no solo del club, sino de todo el barrio que necesitaba más presencia policial”, expresó Frigerio a Elonce.

Presencia policial permanente y nuevas medidas de seguridad

El mandatario provincial señaló que el puesto de vigilancia fue instalado en menos de un mes y confirmó que dispondrá de una camioneta recuperada del delito. También anticipó que este tipo de intervenciones continuará replicándose en distintos puntos de Entre Ríos.

“Es una respuesta rápida frente a cuestiones puntuales y demandas de los vecinos que vamos a seguir trasladando a otros lugares de la provincia”, sostuvo el gobernador.

Por su parte, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, detalló que habrá dos uniformados de manera permanente, quienes recibirán el apoyo del 911 y de personal motorizado. “Van a saber que tienen dos policías las 24 horas acá”, afirmó.

El aporte del Club Estudiantes y la respuesta a los vecinos

El titular de la cartera de Seguridad y Justicia valoró la participación de la entidad deportiva en la concreción del proyecto y remarcó que sus beneficios alcanzarán a todos los habitantes del sector.

“La seguridad no es para el Club Estudiantes, la seguridad es para el barrio. El Club Estudiantes tuvo la gentileza de ceder este espacio físico a la Policía de Entre Ríos, donaron este contenedor y fue una ayuda”, explicó.

Además, recordó un enfrentamiento ocurrido anteriormente en la zona. “Quiero aclarar que fueron todos detenidos, se encontraron varias armas, efectivamente el hecho ocurrió, pero esta es la respuesta del Estado. Nos llevó unos días, pero la respuesta está siempre presente”, aseguró.

La recuperación de un sector de Paraná

El presidente del Club Estudiantes, Emilio Fouces, manifestó su satisfacción por la apertura de la dependencia y recordó las dificultades que atravesaron durante años las familias y las instituciones deportivas de la zona.

“Los más beneficiados de todo esto son los vecinos, sin lugar a duda, gente trabajadora que había tenido muchos problemas de inseguridad”, manifestó el dirigente, quien también destacó las obras de saneamiento del arroyo, iluminación y transitabilidad.

“Lo que vemos cambiar en tan poco tiempo, con la gestión tanto de la Municipalidad como de la Provincia, es que nos han devuelto un lugar hermoso para la ciudad que, aparte, une con el río”, agregó.

Una obra que fortaleció la integración urbana

Desde el Municipio destacaron que la instalación del destacamento policial complementó las intervenciones realizadas en el paseo del arroyo Las Viejas, inaugurado en septiembre.

“El saneamiento del arroyo Las Viejas fue una obra sociourbana, pero también de integración”, expresó el viceintendente David Cáceres, quien agradeció la participación de las autoridades provinciales y de los clubes Estudiantes, Patronato y Náutico.

Finalmente, resaltó que las mejoras permitirán a los paranaenses y visitantes disfrutar de un espacio que reúne infraestructura social y deportiva, además de conectar con el balneario Thompson.