Destacamento policial en El Plumín: "Va a mejorar mucho la seguridad", expresó el presidente del CAE

El destacamento policial de El Plumín se prepara para comenzar a funcionar tras la instalación de la dependencia que el Club Atlético Estudiantes (CAE) donó para reforzar la seguridad en la zona. La medida se tomó luego de distintos episodios de inseguridad y, especialmente, de la balacera ocurrida el 22 de agosto mientras se disputaba un partido de hockey. La estructura fue instalada en la esquina de Darwin y Sudamérica, detrás del predio deportivo.

El presidente del CAE, Emilio Fouces, explicó que la institución ya mantenía conversaciones con la Policía de Entre Ríos antes de aquel episodio. "El 22 fue el hecho más grave y más impresionante, porque se estaba jugando un partido de hockey y en ese momento había mucha gente, y andaban a los tiros en la calle", recordó.

Emilio Fouces, presidente del CAE (Elonce)

El episodio generó una fuerte conmoción y llevó a suspender temporalmente actividades en el predio. Posteriormente, las prácticas deportivas comenzaron a retomarse de manera paulatina, mientras se avanzó con la instalación del nuevo puesto policial.

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Dos efectivos y atención para todo el barrio

Fouces aclaró que la estructura no será simplemente una garita. "Es un destacamento policial. Va a tener dos efectivos permanentes de la Policía apostados ahí y con todas las comodidades de una comisaría, pero pequeña", explicó.

La dependencia funciona en un contenedor acondicionado, con espacios para el personal policial, y estará ubicada en la vía pública. Desde el club remarcaron que no estará destinada exclusivamente a sus socios, sino también a los vecinos de Villa Almendral.

"Quiero dejar aclarado que el destacamento es para el barrio, no es para el club", enfatizó Fouces. Además, destacó los allanamientos y detenciones realizados luego de los episodios de violencia y valoró el trabajo conjunto entre la Policía, la Justicia y la institución.

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Una respuesta tras los episodios de violencia

El dirigente sostuvo que la presencia policial permanente, sumada a la mayor circulación en la zona, puede contribuir a mejorar las condiciones de seguridad. "Creemos que eso va a mejorar mucho la seguridad para los vecinos de la zona", afirmó.

La instalación del destacamento había sido presentada como una respuesta a los reclamos de mayor vigilancia tanto para quienes concurren a El Plumín como para los habitantes de Villa Almendral. La dependencia quedó emplazada detrás del campo deportivo y resta avanzar con su inauguración oficial.

Fouces destacó además el vínculo histórico del club con el sector. "Hace más de 40 años que el club compró esta sede y apostamos a que empiece a mejorar de manera notoria", expresó, al señalar que la institución busca seguir acompañando el crecimiento y la seguridad del barrio.