Flauta, piano y sonidos del río: una noche de música litoraleña en el Teatro 3 de Febrero

REDACCIÓN ELONCE
El ciclo tendrá una nueva presentación este viernes desde las 20 horas, con entrada libre y gratuita. El dúo Bulos - Martínez será parte de una noche dedicada a la música litoraleña junto a otros artistas.
El ciclo "Música en esta orilla" tendrá una nueva fecha este viernes desde las 20 horas en el Teatro Municipal 3 de Febrero de Paraná, con una propuesta dedicada a los sonidos del Litoral. La actividad, impulsada por la Municipalidad, tendrá entrada libre y gratuita.
Entre los protagonistas estará el dúo Bulos - Martínez, integrado por Chela Martínez en flauta traversa y voz y José Bulos en piano. Ambos dialogaron con Elonce para anticipar parte del repertorio que compartirán durante la presentación e invitar a la comunidad a participar.
"Vamos a presentarnos con el dúo, con esta música que hacemos nosotros desde la flauta traversa y desde el piano", explicó Martínez. La artista destacó que buscan abordar desde esos instrumentos "esta música del Litoral que tanto nos gusta, esta música que nos representa con nuestro paisaje, esta música del monte, esta música del río".
Una noche con diferentes propuestas litoraleñas
Además del dúo Bulos - Martínez, la jornada contará con la participación del trío de Marcia Müller y Nchalá Dúo, que ofrecerá una propuesta que combina poesía, música y composiciones propias. "Va a ser una noche bien litoraleña, variadita, porque cada grupo tiene su impronta", adelantó Martínez.
José Bulos explicó que el piano y la flauta traversa no son instrumentos tradicionalmente asociados al género, algo que se convirtió en parte de la identidad artística del dúo. "Siempre estamos tratando de encontrarle la vuelta para que, lo que hacemos, le traiga al que escucha alguna reminiscencia de río, de monte, de música nuestra", sostuvo.
El músico también remarcó el trabajo que realizan para recuperar y difundir la obra de creadores entrerrianos. Entre ellos mencionó a Miguel Martínez, Dominga Ayala de Almada y Abelardo Dimotta, referentes cuyas composiciones forman parte de esa búsqueda por profundizar en la identidad y la historia cultural de la provincia.
La cita de "Música en esta orilla" será este viernes a partir de las 20 en el Teatro 3 de Febrero de Paraná, con acceso libre y gratuito para el público.