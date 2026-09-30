Día Mundial de la Leche Escolar: por qué se celebra hoy y cuál es su importancia en la infancia

El Día Mundial de la Leche Escolar se celebra cada último miércoles de septiembre con el objetivo de destacar la importancia que tiene este alimento durante la infancia y, particularmente, en la etapa escolar. La efeméride busca promover sus propiedades nutricionales y generar conciencia sobre su contribución al crecimiento y desarrollo de los niños.

La leche es uno de los primeros alimentos incorporados durante la vida y aporta nutrientes esenciales. Entre ellos se encuentra el calcio, que además de contribuir a la salud de los huesos y dientes participa en diferentes procesos del organismo, como la conducción nerviosa, el funcionamiento muscular y el filtrado renal.

De acuerdo con lo informado por Agencia Noticias Argentinas, la jornada también busca poner en valor la relación entre una alimentación adecuada y el desarrollo físico e intelectual durante la edad escolar. En ese sentido, se destaca el papel de la leche como parte de una dieta equilibrada y su aporte durante una etapa clave del crecimiento.

Por qué se celebra el Día Mundial de la Leche Escolar

La conmemoración surgió en el año 2000 por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Su propósito fue promover las propiedades de la leche entre los niños en edad escolar y destacar la importancia de su consumo durante la infancia.

Otro de los objetivos de la fecha es visibilizar los programas de leche escolar implementados en distintos países. Estas políticas de alimentación buscan facilitar el acceso de los estudiantes a alimentos nutritivos y, al mismo tiempo, fomentar hábitos que puedan mantenerse durante otras etapas de la vida.

Según el informe, estos programas pueden contribuir a combatir problemas vinculados con la malnutrición y favorecer mejores condiciones para que los niños transiten su escolaridad. También se destaca su impacto socioeconómico a mediano y largo plazo, relacionado con mejores condiciones de salud y la posibilidad de completar la educación formal.

Qué nutrientes aporta un vaso de leche

Un vaso de leche contiene proteínas, vitaminas A, B y D, calcio, potasio, aminoácidos esenciales, fósforo y magnesio, entre otros nutrientes. Estos componentes intervienen en distintos procesos vinculados con el crecimiento físico y el desarrollo durante la infancia.

El calcio es uno de sus componentes más conocidos y cumple funciones importantes en el organismo. Las proteínas, vitaminas y minerales, en tanto, forman parte de los nutrientes necesarios para el mantenimiento de una alimentación adecuada durante las distintas etapas de crecimiento.

A nivel mundial, se estima que unos 160 millones de niños reciben leche mediante programas de alimentación escolar implementados en 62 países. El Día Mundial de la Leche Escolar busca precisamente visibilizar estas iniciativas y recordar la importancia de garantizar una alimentación nutricionalmente adecuada durante la infancia.