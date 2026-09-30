“Queríamos salvarlo”: vecino contó fue el dramático rescate del dueño de una casa incendiada

Un hombre de 42 años, identificado como Martín Centurión, debió ser trasladado de urgencia al Hospital San Martín luego de ser rescatado del interior de su vivienda, que fue consumida por un incendio durante la noche de este martes en barrio Kilómetro 3, en Paraná. Vecinos fueron los primeros en advertir las llamas y trabajaron con baldes y mangueras para intentar controlar el fuego.

El incendio se produjo alrededor de las 23 en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Burmeister y Larramendi. La magnitud de las llamas generó preocupación debido a que, en un primer momento, los vecinos desconocían si el propietario se encontraba dentro del inmueble.

Salvador Padilla, vecino y amigo del damnificado, relató a Elonce que cerca de 15 personas se sumaron espontáneamente para combatir el fuego mientras aguardaban la intervención de los equipos de emergencia. “Al ver el fuego y la magnitud del incendio, empezamos todos a socorrerlo. Trajimos baldes, mangueras y todo lo que teníamos para tratar de apagarlo porque no sabíamos si estaba dentro o afuera de la casa”, explicó.

El hombre fue encontrado dentro del baño

Con la llegada de bomberos y una vez que disminuyó la presencia de humo, los efectivos lograron ingresar al inmueble y localizaron a Centurión en un pequeño baño situado en la parte posterior de la vivienda.

“Cuando los bomberos pudieron ingresar y se disipó el humo, estaba sentado adentro de la casa, en un bañito que tiene en el fondo”, relató Padilla.

Según indicó el vecino, el hombre permanecía consciente al momento del rescate, aunque presentaba quemaduras, principalmente en el cuero cabelludo, y se encontraba desorientado. Posteriormente fue asistido y trasladado al Hospital San Martín para recibir atención médica.

“Estaba consciente. Tenía unas quemaduras, más que nada en el cuero cabelludo, y estaba un poco perdido”, señaló. Finalmente, este miércoles, recibió el alta médica del centro asistencial, pudo confirmar Elonce.

La desesperada intervención de los vecinos

Padilla describió que la situación generó momentos de gran tensión ante la posibilidad de que el hombre permaneciera atrapado. Incluso, algunos vecinos manifestaron haber escuchado pedidos de auxilio provenientes de la vivienda, aunque el entrevistado aclaró que él no pudo confirmarlo personalmente.

“Era una desesperación porque estaba la vida de una persona en juego y queríamos salvarlo. Trabajamos contra reloj prácticamente para tratar de apagarlo”, expresó.

Además, existía temor de que el incendio alcanzara las propiedades linderas debido a la presencia de árboles y pastizales secos. Los vecinos utilizaron el agua disponible en las casas cercanas para contener el avance de las llamas.

En la vivienda también había gatos pertenecientes al damnificado. De acuerdo con lo señalado por Padilla, los animales habrían logrado escapar y no se observaron ejemplares lesionados.

Sufrió quemaduras el hombre rescatado de su casa incendiada en Paraná

La vivienda quedó prácticamente destruida

El fuego provocó importantes pérdidas materiales y afectó prácticamente todas las pertenencias que se encontraban dentro del inmueble. “Todo lo que tenía adentro, heladera, cama, mesa, muebles; no quedó nada prácticamente”, lamentó el vecino.

Centurión vivía solo en la propiedad, aunque cuenta con familiares que fueron informados de lo ocurrido. Tras el traslado al hospital, uno de sus sobrinos se dirigió al centro asistencial para acompañarlo.

Padilla indicó, además, que años atrás se había registrado otro incendio en la misma vivienda. “Hace unos cinco años pasó lo mismo, también en la misma casa”, recordó.