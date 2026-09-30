Se incendió una vivienda en Paraná y rescataron a un hombre que estaba en el baño

En la madrugada de este miércoles se registró un incendio en una vivienda de barrio Kilómetro 3, de la ciudad de Paraná, donde un hombre debió ser rescatado del interior del inmueble y posteriormente trasladado al Hospital San Martín.

Una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná acudió a la zona de calles Germán Burmeister y 530 tras recibir el aviso por un incendio declarado en una vivienda.

En el lugar también intervinieron efectivos de Bomberos Zapadores, con los móviles 46 y 59. Los equipos realizaron tareas de extinción de las llamas, enfriamiento de la estructura y posterior remoción de los restos afectados por el fuego.

Encontraron a un hombre dentro del baño

Mientras desarrollaban las tareas en el inmueble, los bomberos localizaron a un hombre en el interior del baño de la vivienda. Ante esta situación, procedieron a retirarlo del lugar y ponerlo a resguardo.

Posteriormente arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias 107. El personal sanitario asistió al hombre y resolvió su traslado al Hospital San Martín, donde quedó a disposición de los profesionales para la correspondiente atención.

Luego del rescate, los bomberos continuaron trabajando para extinguir completamente el fuego y enfriar los sectores afectados.

Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el incendio en la vivienda.