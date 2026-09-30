Argentina recibe a Bolivia en su primer partido sin Messi tras la final del Mundial

La Selección argentina enfrenta este miércoles a Bolivia desde las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el primero de los dos amistosos correspondientes a la fecha FIFA. Será la primera presentación del equipo de Lionel Scaloni después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026.

El encuentro será arbitrado por el colombiano Jhon Ospina y podrá verse por TyC Sports y Telefe. Para el compromiso, el entrenador argentino preparó varias modificaciones en la formación titular.

La principal incógnita estaba en el sector ofensivo del mediocampo, donde Valentín Barco y Franco Mastantuono disputaban un lugar entre los once.

Los cambios que prepara Scaloni

Entre las novedades aparecieron Agustín Giay y Facundo Medina como laterales. Este último ocuparía el lugar de Nicolás Tagliafico, quien se entrenó de manera diferenciada.

En la mitad de la cancha, Exequiel Palacios reemplazaría a Enzo Fernández y compartiría el sector con Alexis Mac Allister. Nicolás Paz también tendría su oportunidad desde el comienzo.

En ataque, Scaloni apostaría por Julián Álvarez y Lautaro Martínez, quienes conformarían la dupla ofensiva frente al seleccionado boliviano.

El presente de Bolivia

Bolivia llegará al amistoso después de una serie de resultados adversos. Tras perder ante Irak en el Repechaje para ingresar al Mundial 2026, acumuló derrotas por 4-0 frente a Escocia y Argelia, además de caer 2-0 contra Paraguay.

El conjunto dirigido por Oscar Villegas todavía no confirmó la formación que utilizará para enfrentar a la Argentina.

Luego del compromiso ante Bolivia, la Selección continuará su calendario internacional y volverá a jugar el martes 6 de octubre frente a Benín en el estadio Monumental. Ese encuentro será el último de Lionel Messi con la camiseta de la Selección argentina, según lo anunciado.

Las posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Valentín Barco o Franco Mastantuono, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Bolivia: formación a confirmar. DT: Oscar Villegas.

Hora: 21.

Estadio: Mario Alberto Kempes.

Árbitro: Jhon Ospina (Colombia).

TV: TyC Sports y Telefe.